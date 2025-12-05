Maskva žada nepertraukiamą energetikos išteklių tiekimą į Indiją

„Rusija yra patikima naftos, dujų, anglies ir visko, ko reikia Indijos energetikos plėtrai, tiekėja“, – vizito Naujajame Delyje metu ministrui pirmininkui Narendrai Modi sakė V. Putinas.
„Esame pasirengę tęsti nepertraukiamą kuro tiekimą sparčiai augančiai Indijos ekonomikai“, – pareiškė jis.
Prieš oficialų susitikimą su N. Modi V. Putinas buvo pasitiktas su raudonuoju kilimu, garbės sargyba ir 21 patrankos saliutu prezidentūroje Naujajame Delyje.
Pirmojo V. Putino vizito į Indiją nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios darbotvarkėje numatyti dideli susitarimai gynybos srityje ir bendros gynybos projektai ir platesnis tolesnis ekonominis bendradarbiavimas.
Abu lyderiai taip pat žadėjo aptarti geopolitinę situaciją po Rusijos invazijos į Ukrainą ir pasaulinės prekybos sutrikimus, kuriuos sukėlė JAV prezidento Donaldo Trumpo įvesti muitai.
„Tvirtas įsipareigojimas“
N. Modi ketvirtadienį oro uoste šiltai apkabino V. Putiną, o vėliau tuo pačiu automobiliu nuvažiavo į privačią vakarienę. Tai priminė praėjusį jų susitikimą Kinijoje rugsėjį, kai V. Putinas jį pavėžėjo.
„Indijos ir Rusijos draugystė yra laiko patikrinta ir labai naudinga mūsų žmonėms“, – socialiniuose tinkluose parašė N. Modi, pridėdamas jųdviejų automobilyje nuotrauką.
Tai buvo simbolinis draugystės demonstravimas po to, kai rugpjūtį D. Trumpas įvedė 50 proc. muitus daugeliui Indijos produktų, motyvuodamas tuo, kad Naujasis Delis toliau perka rusišką naftą, kuri, anot Vašingtono, padeda Maskvai finansuoti karą prieš Ukrainą.
V. Putinas penktadienį pareiškė, kad pasidalijo su N. Modi „daugeliu detalių apie įvykius Ukrainoje“ ir pastangas, kurias Maskva deda „kartu su kai kuriais partneriais, įskaitant Jungtines Valstijas, dėl galimo taikos susitarimo“, teigė oficialus vertėjas.
„Dėkoju už dėmesį ir pastangas ieškant šios situacijos sprendimo“, – V. Putinas sakė N. Modi, kuris savo ruožtu atsakė, kad Indija yra „taikos pusėje“.
N. Modi padėkojo V. Putinui už jo „tvirtą įsipareigojimą Indijai“ ir teigė, kad „energetinis saugumas yra tvirtas ir svarbus Indijos ir Rusijos partnerystės ramstis“.
Tačiau, nors ir užsiminė apie branduolinę energiją, N. Modi konkrečiai nepaminėjo naftos.
Modi V. Putiną vadino savo draugu ir gyrė ilgalaikius Naujojo Delio ir Maskvos ryšius.
„Susitarėme dėl ekonominio bendradarbiavimo programos iki 2030 metų“, – sakė N. Modi, pareigūnams sudarius daugybę susitarimų, apimančių darbo vietas, sveikatos apsaugą, laivybą ir chemines medžiagas.
„Tai užtikrins, kad mūsų prekyba ir investicijos būtų diversifikuotos, subalansuotos ir tvarios“, “ teigė jis.
Balansuoja tarp Rusijos ir Vakarų
Indija balansuoja tarp Rusijos ir Vakarų šalių. Ji priklauso nuo strateginių Rusijos naftos importų, tačiau stengiasi neprovokuoti D. Trumpo vykstant deryboms dėl muitų.
„Balansavimas yra antra Indijos užsienio politikos prigimtis“, – penktadienį laikraštyje „Times of India“ rašė buvęs Indijos pasiuntinys Rusijoje Pankajas Saranas.
„Šis vizitas yra Indijos diversifikavimo strategijos dalis, tiek strategine, tiek ekonomine prasme, ypač tuo metu, kai JAV muitai pakenkė Indijai“, – naujienų agentūrai AFP sakė verslo konsultacijų įmonės „The Asia Group“ atstovas Ashokas Malikas.
Indija, daugiausiai gyventojų turinti pasaulio valstybė, tapo svarbia Rusijos naftos pirkėja ir Maskvai labai reikalinga eksporto rinka po to, kai dėl karo Ukrainoje Rusija buvo atkirsta nuo tradicinių pirkėjų Europoje.
Paklaustas apie JAV muitų poveikį, V. Putinas „India Today“ taip pat sakė, kad N. Modi „nėra žmogus, kuris pasiduoda spaudimui“.
Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, importas iš Rusijos 2009–2013 metais sudarė 76 proc. Indijos ginklų importo, bet 2019–2023 metais jis sumažėjo iki 36 procentų.
Be diskusijų apie pažangiausią gynybos įrangą, įskaitant oro gynybos sistemas, naikintuvus ir branduolinius povandeninius laivus, Naujasis Delis sieks lengvesnės prieigos prie platesnės Rusijos rinkos.
Oficialiais duomenimis, dvišalė prekyba 2024–2025 metais buvo rekordinė, vertinama 68,7 mlrd. dolerių (58,9 mlrd. eurų) – beveik šešis kartus daugiau nei prieš pandemiją, – tačiau Indijos eksportas sudarė tik 4,88 mlrd. JAV dolerių.
