2025-12-27 20:14 kauno.diena.lt inf.

Ilgalaikei taikai Ukrainoje reikia Rusijos noro, šeštadienį susitikęs su Volodymyru Zelenskiu sakė kanadiečių ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis), smerkdamas tai, ką pavadino naujausio rusų įvykdyto Kyjivo apšaudymo barbariškumu.

Markas Carney: Ukrainos taikai reikia Rusijos noro / Scanpix nuotr.

„Turime (...) teisingos ir ilgalaikės taikos sąlygas, bet tam reikia (to) norinčios Rusijos, o barbariškumas, kurį matėme praėjusią naktį, (...) gerai parodo, kaip svarbu mums palaikyti Ukrainą“, – sakė M. Carney, ukrainiečių lyderiui, kuris vyksta į JAV susitikti su Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), stabtelėjus Halifakse Kanadoje.

Kanadiečių ministras pirmininkas paskelbė apie naują 2,5 mlrd. Kanados dolerių (1,55 mlrd. eurų) vertės ekonominę pagalbą Ukrainai. Pasak jo, tai padės paskatinti tarptautinį finansavimą, kad būtų pradėtas šalies atstatymas.

