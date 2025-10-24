Markas Carney: Kanada pasirengusi tolesnėms prekybos deryboms, kai JAV bus tam pasiruošusios

Toks jo komentaras nuskambėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) ketvirtadienį paskelbus, kad nutraukia prekybos derybas su Kanada dėl prieš muitus nukreiptos reklaminės kampanijos.
Prieš išskrisdamas į Aziją M. Carney neužsiminė apie staiga pasikeitusią D. Trumpo poziciją, tačiau sakė, kad dvišaliai pokalbiai parodė „pažangą (...) ir mes esame pasirengę tęsti tą pažangą ir ja remtis, kai amerikiečiai bus pasirengę“.
Savo socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas išliejo pyktį dėl, jo žodžiais tariant, melagingos reklamos, kurioje esą neteisingai cituojamas buvęs prezidentas Ronaldas Reaganas (Ronaldas Reiganas), kalbėjęs apie muitų politiką.
D. Trumpas sakė, kad ši kampanija, kurią parengė Kanados Ontarijo provincija ir kuri turėjo būti rodoma per JAV televizijos kanalus, buvo skirta „kištis į JAV Aukščiausiojo Teismo sprendimą“ dėl jo siūlomų plataus masto pasaulinių muitų.
„Atsižvelgiant į jų įžūlų elgesį, VISOS PREKYBOS DERYBOS SU KANADA NUTRAUKIAMOS“, – rašė D. Trumpas.
Anksčiau spalį M. Carney apsilankė pas D. Trumpą Baltuosiuose rūmuose, siekdamas, kad būtų sušvelninti griežti JAV muitai.
D. Trumpo pasauliniai sektoriniai muitai, ypač plieno, aliuminio ir automobilių sektoriams, smarkiai paveikė Kanadą, nulemdami darbo vietų praradimą ir spaudimą verslams.
Kol kas Jungtinės Valstijos ir Kanada toliau laikosi galiojančio Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo USMCA, kuriuo užtikrinama, kad maždaug 85 proc. tarpvalstybinės prekybos abiem kryptimis ir toliau būtų vykdoma be muitų.
Naujausi komentarai