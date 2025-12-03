Malaizija atnaujins seniai dingusio borto MH370 paieškas

Iš Kvala Lumpūro į Pekiną skridusiame lėktuve „Boeing 777“ buvo 239 žmonės, jis iš radiolokatorių ekranų dingo 2014 m. kovo 8 dieną. Jo dingimas – viena didžiausių neatskleistų aviacijos paslapčių.
Du trečdaliai keleivių buvo kinai, kiti – Malaizijos, Indonezijos, Australijos, Indijos, JAV, Nyderlandų ir Prancūzijos piliečiai.
Nepaisant didžiausios per aviacijos istoriją paieškos, lėktuvas nebuvo rastas.
Kvala Lumpūro oro uostas pranešė „norįs atnaujinti informaciją, jog dingusių „Malaysia Airlines“ lėktuvo, skridusio reisu MH370, nuolaužų paieška jūroje bus atnaujinta 2025 m. gruodžio 30 dieną.“
Jūrų žvalgybos bendrovė „Ocean Infinity“ vykdys paiešką „tikslinėje teritorijoje, kurioje, kaip įvertinta, yra didžiausia tikimybė surasti orlaivį“, pranešė ministerija.
Naujausios paieškos pietinėje Indijos vandenyno dalyje buvo sustabdytos balandžio mėnesį dėl „netinkamo metų laiko“. Vyriausybė sutiko jas finansuoti tik tuo atveju, jei įmonė surastų orlaivį.
Didžiojoje Britanijoje ir Jungtinėse Valstijose įsikūrusi „Ocean Infinity“ 2018 m. vadovavo nesėkmingoms paieškoms ir šiemet sutiko pradėti naują paiešką. Pirmoji Australijos vadovaujama paieška per trejus metus apėmė 120 tūkst. kvadratinių kilometrų plotą Indijos vandenyne, tačiau lėktuvo pėdsakų, išskyrus kelias nuolaužas, neaptikta. Aukų artimieji vasarį pareiškė viltį, kad nauja paieška pagaliau gali suteikti kai kuriuos atsakymus.
Naujausi komentarai