Lukašenka: kamuolys yra Lietuvos pusėje

Anot Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros „Belta“, A. Lukašenka tai sakė Minske prasidedant vyriausybės konferencijai, kurioje buvo aptartas kitos penkmečio programos projektas.
„Norėčiau pareikšti: mes jau seniai buvome pasirengę sienos atidarymui. Mes jos neuždarėme. Pasienio veikimą iš mūsų pusės galima atnaujinti per kelias valandas. Pasienio tarnyba apskritai yra tam pasirengusi“, – teigė politikas.
Pasak jo, kai Valstybės sienos komisijos pirmininkas anksčiau prezidentui pateikė ataskaitą, joje buvo aptarta situacija ir paminėta, kad Lietuva norėtų sumažinti įtampą dabartinėje situacijoje.
„Aš jam atsakiau, kad jei Lietuva to nori, tai kamuolys yra jos pusėje. Jie gali laisvai atidaryti sieną. Mes dirbsime ir bendradarbiausime taip, kaip iki šiol“, – pareiškė prezidentas.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, spalio pabaigoje Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą, iš viso paveikiant apie pusantro šimto skrydžių ir daugiau nei 20 tūkst. keleivių.
Šeštadienio vakarą Vilniaus oro uosto darbą vėl reikėjo laikinai sustabdyti, nes vienas iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų atsidūrė labai pavojingoje zonoje.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento A. Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovai, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Tuo metu A. Lukašenka spalio 31-ąją pasirašė dekretą, draudžiantį Lietuvoje ir Lenkijoje registruotų sunkvežimių ir vilkikų naudojimą bei judėjimą Baltarusijos teritorijoje.
A. Lukašenka pirmadienį pirštu bedė į Lietuvos valdžią, nusprendusią uždaryti sieną su Baltarusija.
„Net nenoriu sakyti, dėl kokių priežasčių. Šiandien mes žinome lietuvių tautos – Lietuvos piliečių, privataus sektoriaus – reakciją į šiuos veiksmus. Natūralu, kad Lietuvos valdžia turėjo imtis žingsnių ir įgyvendinti tam tikras priemones“, – sakė baltarusių vadovas.
„Kaip įprasta, jie nusprendė užsiimti pelių medžiokle ir bando dar kartą daryti mums spaudimą bei kaltinti mus, kad paleidžiame balionus (su kontrabandinėmis cigaretėmis) arba dar kuo nors. Nors išsamus atsakymas į šį klausimą buvo pateiktas. Ir mūsų, ir Lietuvos tarnybų tyrimas patvirtina, kas valdo šį cigarečių verslą, kas siunčia tuos oro balionus per sieną ir taip toliau“, – teigė jis.
