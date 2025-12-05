Lenkijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl buvusių valstybės pareigūnų, įskaitant ekspremjerą

„Prokuratūra vykdo rimtą tyrimą“ jų atžvilgiu, pareiškime, paskelbtame socialiniame tinkle „X“, teigė teisingumo ministro pareigas taip pat einantis Waldemaras Žurekas.
„Niekas nėra aukščiau įstatymo“, – pridūrė jis.
„Štai kaip atrodo tikrasis teisinės valstybės atkūrimas“, – teigė W. Žurekas.
Anksčiau ketvirtadienį prokuratūra pareiškime teigė, kad M. Morawieckis ir dar du buvę ministrų kabineto nariai įtariami „vykdę nusikaltimus, susijusius su jų oficialiomis pareigomis“.
Kiti du politikai įvardyti kaip Mariuszas Blaszczakas, kuris ėjo ir vidaus reikalų, ir gynybos ministro pareigas, ir buvęs žemės ūkio ministras Janas Krzysztofas Ardanowskis.
Jei parlamentas nuspręs svarstyti šį klausimą, jis spręs, ar jų įtariami nusikaltimai prilygsta konstituciniam nusižengimui ir ar perduoti bylą teismui.
Jei parlamentas nuspręs žengti tokį žingsnį, visi trys politikai gali atsidurti Lenkijos valstybiniame tribunole, kuris užtikrina aukščiausių valstybės pareigūnų atskaitomybę.
Vasarį M. Morawieckis, šešerius metus vadovavęs Lenkijos dešiniojo sparno partijai „Teisė ir teisingumas“ (PiS), buvo apkaltintas aplaidumu dėl taip ir neįvykusio balsavimo paštu prezidento rinkimuose organizavimo.
M. Blaszczakas kaltinamas įgaliojimų viršijimu dėl politinės naudos, o J. K. Ardanowskis – dėl panašių kaltinimų, susijusių su įgaliojimų viršijimu ir pareigų nevykdymu.
Tai ne vieninteliai PiS vyriausybės nariai, kurie šiais metais sulaukė kaltinimų.
Lapkritį Lenkijos prokurorai pareikalavo suimti buvusį PiS teisingumo ministrą Zbigniewą Ziobro dėl 26 kaltinimų, įskaitant įtarimus dėl lėšų, skirtų nusikaltimų aukoms, pasisavinimo neteisėtai įsigyjant izraelietišką šnipinėjimo programinę įrangą.
Šiuo metu užsienyje esantis Z. Ziobro kaltinamas piktnaudžiavimu valdžia ir vadovavimu organizuotam nusikalstamumui. Jei bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 25 metų laisvės atėmimo bausmė.
Buvęs teisingumo ministras stovėjo už prieštaringai vertinamų teismų reformų, dėl kurių konfliktavo Lenkija ir Europos Sąjunga (ES).
