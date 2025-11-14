Lenkai pradeda ir laimi

1980-ųjų rugpjūčio protestus lydėjo politinė sėkmė, todėl jau po kelių savaičių (tų pačių metų rugsėjo 17 d.) daugiau nei dvidešimt nepriklausomų profesinių sąjungų steigiamųjų komitetų susijungė į vieną nacionalinio masto organizaciją – „Nepriklausomą savarankiškai valdomą profesinę sąjungą „Solidarumas“ (lenk. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność“).
Nors žymiausiu „Solidarumo“ veikėju iki mūsų dienų išliko Lechas Wałęsa (1943), viešojoje erdvėje sklando teorija, kad naujosios organizacijos pavadinimą pasiūlęs Karolis Cyrylis Modzelewskis (1937–2019). Tuo metu K. C. Modzelewskis jau buvo gana žinomas politinis veikėjas, mat dar XX a. septintojo dešimtmečio viduryje kartu su būsimuoju darbo ir socialinės apsaugos Jaceku Janu Kuronu (1934–2004) sukūrė pagiežingą žinutę valdančiajam režimui (lenk. „List otwarty do partii“). „Solidarumo“ logotipo autorystė priskiriama Jerzy Janiszewskiui (1952).
Naujoji organizacija per labai trumpą laiką peržengė profesinės sąjungos rėmus ir įtraukė į savo veiklą be galo skirtingus žmones. Teigiama, kad jai priklausė darbininkijos, inteligentijos, valstietijos, jaunuomenės atstovai, kairieji ir dešinieji, dievobaimingi katalikai ir liberalūs laisvamaniai. Tai jau buvo nebe profesinė sąjunga, o ištisas nacionalinio masto politinis judėjimas, kuris, kaip leidžia spėti vėlesni įvykiai, kėlė grėsmę ne tik valdančiajam režimui, bet ir visam Rytų blokui (įskaitant ir SSRS).
„Vakar buvo atidėtas svarbus derybų etapas tarp vyriausybės ir nepriklausomos profesinės sąjungos „Solidarumas“, o šiandien profesinė sąjunga pradėjo keturių valandų trukmės įspėjamąjį streiką visoje šalyje. Trumpame oficialios Lenkijos žiniasklaidos agentūros pranešime tebuvo pažymėta, kad derybos abipusiu susitarimu buvo atidėtos iki šiandienos, mat abi pusės dalyvavo atskirose konsultacijose. („Reuters“ pranešė, kad streikas prasidėjo 8 val. ryto.) Streikas, paveiksiantis visas paslaugas, išskyrus pagrindines sveikatos apsaugos, geležinkelių transporto, ryšių ir maisto pristatymo paslaugas, yra didžiausias nepriklausomos profesinės sąjungos surengtas protestas nuo jos įkūrimo prieš septynis mėnesius. Artėjant streikui, Amerikos ir Didžiosios Britanijos televizijos tinklų korespondentams nebuvo leista naudotis Lenkijos įranga reportažams transliuoti“, – pranešta „The New York Times“ straipsnyje „Lenkų profesinė sąjunga skelbia nacionalinio masto streiką“ (angl. „Polish union stages nationwide strikes“, 1981 03 27).
Anot straipsnio autoriaus Johno Darntono (1941), šiuos 1981 m. pavasario protestus sukėlė visuotinis pasipiktinimas dėl įvykusio incidento, kai valdžios atstovai (policijos pareigūnai) užpuolė su „Solidarumu“ siejamus asmenis Bydgoščiaus (lenk. Bydgoszcz) mieste.
Slenkant tų metų mėnesiams, protestų tik daugėjo, ekonominės problemos darėsi vis didesnės, o „Solidarumo“ bei valdančiojo režimo „dialogas“ atsidūrė aklavietėje. Tuometė Lenkijoje susidariusi situacija buvo be galo sudėtinga tiek vidaus, tiek tarptautinės politikos požiūriu, tad komunistinė nomenklatūra veikiausiais suvokė, kad ji arba turi pripažinti fundamentalų politinį pralaimėjimą, arba išspręsti „Solidarumo“ klausimą radikaliais stalinistinio stiliaus metodais.
„Lenkijos Liaudies Respublikos piliečiai! Šiandien kreipiuosi į jus kaip kareivis ir kaip Lenkijos vyriausybės vadovas. Kreipiuosi į jus pačiu svarbiausiu klausimu. Mūsų tėvynė yra ant bedugnės slenksčio. Daugelio kartų pastangomis iš pelenų atstatytas Lenkijos namas griūva. Valstybės struktūros nebefunkcionuoja. Nykstanti ekonomika kasdien patiria vis naujus smūgius. Susidariusios sąlygos žmonėms kasdien tampa vis didesne našta. Skausmingos susiskaldymo properšos vagoja kiekvieną darbovietę bei daugelį Lenkijos ūkių. Nesibaigiančių konfliktų, nesusipratimų ir neapykantos atmosfera kelia psichologinį chaosą ir griauna tolerancijos tradicijas. Streikai, pasirengimas jiems ir protesto akcijos tapo norma“, – čiulbėjo Wojciechas Witoldas Jaruzelskis (1923–2014) atsišaukime, kuriuo buvo paskelbta apie karo padėties Lenkijoje įvedimą (1981 m. gruodžio 13 d.).
Akivaizdu, kad mūsų dienomis viešojoje erdvėje dažnai girdimi populistinio pobūdžio dūsavimai dėl tariamo visuomenės susipriešinimo nėra nauji, tačiau ką gi tą kartą iš tiesų padarė „draugo“ Wojciecho vedamas režimas, kad sugrąžintų valstybei ir tautai darna bei abipuse meile ir supratingumu grįstą vienybę?
Pirmiausia jie įkūrė specialų vadovaujamąjį organą, pramintą Karine nacionalinio išganymo taryba (lenk. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego), o kiek vėliau gatvėse dislokavo vadinamųjų Lenkijos liaudies armijos (lenk. Ludowe Wojsko Polskie), piliečių milicijos (lenk. Milicja Obywatelska) ir specializuotų motorizuotų liaudies milicijos rezervų (lenk. Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) narius bei tankus.
Buvo išplėsta žiniasklaidos cenzūra ir įvestas tarpmiestinių kelionių draudimas negavus leidimo, o „Solidarumo“ narius bei kitus politinius aktyvistus pradėta suiminėti.
Smurto taip pat nebuvo išvengta. 1981 m. gruodžio 16 d., malšinant streiką Vujeko (lenk. Wujek) anglių kasykloje (Katovicuose), žuvo devyni žmonės.
„Solidarumo“ nariams teko keltis į pogrindį, tačiau, turėdamas visokeriopą Vakarų paramą, šis judėjimas ne tik išgyveno, bet ir galiausiai po kelerių metų laimėjo savo politinę kovą.
