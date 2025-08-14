Lenkija pasirašė milijardinės vertės sutartį F-16 naikintuvų parkui modernizuoti

Karinę modernizaciją Varšuva sparčiai greitina skatinama Rusijos agresijos Ukrainoje, pažymi ukrainiečių naujienų portalas „Kyiv Post“.
Trečiadienį sutarties pasirašymo ceremonijoje Karinės aviacijos gamykloje Nr. 2 Bydgoščiuje, šiaurės vidurio Lenkijoje, Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas sakė, kad modernizacija apims visą šalies „48 F-16C/D Block 52+“ orlaivių parką.
Šie daugiafunkciai lėktuvai šiuo metu yra pagrindinė Lenkijos karinės aviacijos jėga.
Ministras pridūrė, kad per 20 eksploatacijos metų šie lėktuvai buvo „labai gerai priimti Lenkijos karinėse oro pajėgose“ ir kad pilotai juos labai mėgsta.
„Šie lėktuvai greičiausiai niekada netaps nuobodūs ir nepasens. Visada bus naujesnių, geresnių ir patobulintų versijų“, – pridūrė jis.
Ministras taip pat sakė, kad esamos „C/D“ versijos galimybės yra „labai geros, bet po 20 metų jos yra nepakankamos, atsižvelgiant į grėsmes mūsų saugumui“.
Jis pridūrė, kad modernizavimas pagerins žvalgybą ir ryšį su kita įranga, pavyzdžiui, penktosios kartos naikintuvais F-35, kuriuos Lenkija jau yra užsakiusi.
F-16 modernizavimas yra dalis platesnio Varšuvos siekio stiprinti Lenkijos ginkluotąsias pajėgas ir padidinti kovines pajėgas sausumoje, ore ir jūroje.
„Kyiv Post“ pažymi, kad iki 2030 m. Lenkija turės daugiau tankų nei Jungtinė Karalystė, Vokietija, Prancūzija ir Italija kartu, nes praėjusį mėnesį šalis pasirašė kelių milijardų eurų vertės sutartį su Pietų Korėjos gynybos įmone „Hyundai Rotem“ dėl 180 papildomų K2 kovinių tankų įsigijimo.
Ukrainiečių naujienų portalas taip pat primena, kad Lenkija yra viena iš pagrindinių NATO gynybos išlaidų didinimo šalininkių ir 2025 m. gynybai skirs 4,7 proc. savo BVP. Kitais metais ji planuoja šias išlaidas padidinti iki 5 proc.
Jei šaliai pavyks tai įgyvendinti, Lenkija taps viena iš pirmųjų NATO narių, įvykdžiusių naują 5 proc. gynybos išlaidų slenkstį, dėl kurio aljanso nariai susitarė per birželio mėnesį vykusį istorinę NATO viršūnių susitikimą.
