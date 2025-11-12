Lavrovas: Baltijos šalys provokuoja Rusijos karą su NATO

„Joms buvo pavesta sukurti kuo daugiau problemų santykiuose su Rusijos Federacija. Ir tuo pačiu metu provokuoti Rusiją imtis veiksmų, kuriuos jos vėliau bandys parduoti Vašingtonui kaip pagrindą pradėti rimtus karo veiksmus pagal Vašingtono sutarties 5 straipsnį“, – apie Baltijos valstybes kalbėjo S. Lavrovas, kurį cituoja Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
Komentuodamas Lietuvos pasiūlymus apriboti tranzitą į Kaliningradą, S. Lavrovas sakė, kad Europos Sąjunga (ES) tokiu atveju būtų lygiai taip pat atsakinga kaip ir Lietuva.
„Todėl Europos Sąjunga, žinoma, turėtų pagalvoti, kokią atsakomybę ji neša už savo narių, kurios nukrypsta nuo kelio, elgesį“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministras.
ELTA primena, kad spalio 28 d. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė neatmetąs galimybės, jog reaguodama į Baltarusijos leidžiamus kontrabandinius balionus, Lietuva galėtų riboti baltarusiškų prekių tranzitą į Kaliningrado sritį.
„Neatmetu galimybių taikyti ir kitas poveikio priemones, apie kurias užsiminta ir anksčiau, kaip antai Baltarusijos prekių tranzito geležinkeliu užkardymas arba ribojimas“, – Prezidentūroje žurnalistams tuomet sakė G. Nausėda.
Anot šalies vadovo, šie ribojimai neapimtų Rusijos keleivių ir krovinių tranzito į Kaliningradą, kuris yra reguliuojamas tarptautiniais susitarimais su ES.
„Taip, tai yra rimto poveikio priemonė – dar kartą kartoju, kad kalbame ne apie rusiškų prekių tranzitą į Kaliningrado sritį, bet kalbame apie baltarusiškoms prekėms taikomus apribojimus“, – aiškino jis.
Kaip skelbta anksčiau, atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka savo ruožtu spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
