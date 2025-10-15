Generolas Hodgesas: jei Rusija užpultų NATO, Kaliningradas būtų eliminuotas per kelias valandas

B. Hodgeso teigimu, visi Rusijos kariniai pajėgumai Kaliningrade, taip pat tokiose vietose kaip Krymo pusiasalyje esančiame Sevastopolyje, būtų „sunaikinti per pirmąsias valandas“.
„Jei Rusija užpultų Lenkiją taip, kaip užpuolė Ukrainą, (šie pajėgumai – ELTA) būtų sunaikinti NATO oro ir sausumos pajėgų“, – sakė jis.
Kalbėdamas „TVP World“ rusų kalbos seseriniam kanalui „Vot Tak“ Varšuvos saugumo forumo metu, B. Hodgesas taip pat paragino intensyvinti smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai.
Jis teigė, kad Rusijos naftos eksporto pajėgumų ribojimas sekina jos karo iždą ir slopina Maskvos gebėjimą tęsti agresiją prieš Ukrainą.
„Jei niekas nepasikeis, jei nebus jokių išorinių pokyčių, manau, kad jų ekonomika kitais metais juos privers itin apriboti savo veiksmus“, – sakė buvęs JAV kariuomenės Europoje vadas.
B. Hodgeso nuomone, nors Rusija negali laimėti karo, tačiau ji kovos toliau, „kol Putinas manys, kad mes pasiduosime“.
Jis pasisakė už tai, kad būtų išlaikytas spaudimas Rusijai, siekiant priversti ją sėsti prie derybų stalo. Pasak jo, Vakarų lyderiai turi aiškiai parodyti netoleruosiantys nuolatinių provokacijų, tokių kaip oro erdvės pažeidimai ar žala Baltijos jūros infrastruktūrai.
„Jie (Rusija – ELTA) turi kaskart patirti tam tikras pasekmes“, – pabrėžė B. Hodgesas.
