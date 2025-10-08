Latvijos moterų teisių aktyvistai protestuoja prieš galimą pasitraukimą iš Stambulo konvencijos

Demonstracijos metu taip pat buvo surengtas performansas – kelios moterys, surištomis rankomis už nugarų, susėdo prie stalo, ant kurio buvo užtiesta balta staltiesė, ištepta raudonos spalvos rankų atspaudais.
Tai jau antras toks protestas Latvijoje per pastarąsias dvi savaites.
Praėjusį mėnesį Latvijos įstatymų leidėjai nusprendė pradėti procesą, galintį lemti šalies pasitraukimą iš Stambulo konvencijos.
Latvija šią Europos Tarybos sutartį ratifikavo 2023 metais.
Pastaraisiais metais visoje Europoje ultrakonservatyvios grupės ir politinės partijos kritikuoja šią sutartį, teigdamos, kad ji skatina „lyčių ideologiją“, seksualinius eksperimentus ir daro neigiamą žalą nepilnamečiams.
2020-aisiais tuometinė Lenkijos konservatyvi vyriausybė ne kartą ragino savo kaimynines valstybes priimti alternatyvią Stambulo konvencijai sutartį, kuria būtų uždrausti abortai ir tos pačios lyties asmenų santuokos.
„Matau, kaip užsienio ideologija skverbiasi į mūsų kasdienį gyvenimą, – parlamentui sakė opozicinės dešiniojo sparno partijos „Pirmiausia Latvija“ parlamentarė Linda Liepina (Linda Liepinia). – Matau, kaip nyksta sveikas protas ir pusiausvyra, kaip nenormalumas tampa normaliu dalyku.“
Marta Kraujina (Marta Kraujinia) iš labdaros organizacijos MARTA, remiančios smurto aukas Latvijoje ir prisidėjusios prie trečiadienio protesto organizavimo, pareiškė, kad politinės partijos taikosi į Stambulo konvenciją norėdamos pritraukti konservatyvių pažiūrų rinkėjus prieš kitąmet vyksiančius visuotinius rinkimus.
„Stambulo konvencijos puolimas vyksta dėl to, kad Latvijoje stiprėja populistinis judėjimas, ir tai yra pirmasis bandymas jų būsimai rinkimų kampanijai“, – sakė ji naujienų agentūrai AP.
Pasak MARTA, Stambulo konvencijos ratifikavimas Latvijoje pagerino baudžiamąją teisę ir krizės metu teikiamą pagalbą, taip pat paskatino smurtą patiriančias moteris kreiptis į atitinkamas institucijas ir ieškoti pagalbos.
Antradienį Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina (Evika Silinia) socialiniuose tinkluose pareiškė, kad Stambulo konvencija žymiai pagerino pagalbą smurto aukoms.
„Tos, kurie buvo pakankamai drąsios kreiptis pagalbos, dabar mato, kaip jų patirtis naudojama politinėse kovose, – rašė premjerė. – Tai žiauru.“
