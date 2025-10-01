Kroatija vėl įveda privalomą karinę tarnybą

Zagrebas panaikino karinę prievolę 2008 m. siekdamas, kad šalies kariuomenę sudarytų profesionalai prieš kitais metais šaliai įstojant į NATO. Tačiau nuo to laiko aukščiausi pareigūnai tvirtino, kad dėl tarptautinės įtampos reikia atkurti bazinius karinius mokymus, siekiant sustiprinti Kroatijos gynybos pajėgas.
„Matome didėjančias įvairias grėsmes (...) reikalaujančias greitų ir veiksmingų platesnės bendruomenės veiksmų“, – šią savaitę įstatymų leidėjams sakė gynybos ministras Ivanas Anušičius iš valdančiosios konservatorių partijos HDZ.
„Susidūrus su bet kokia grėsme, šalies gynimas yra labai svarbus“, – pabrėžė jis.
Kasmet apie 18 tūkst. vyrų, sulaukusių18 metų, būtų pašaukti į kariuomenę dviejų mėnesių trukmės mokymams. Tikimasi, kad tai bus pradėta įgyvendinti nuo kitų metų.
Moterys bus atleistos nuo tarnybos, dėl savo įsitikinimų jos atsisakantys asmenys galės tris ar keturis mėnesius tarnauti valstybės tarnyboje, pavyzdžiui, reagavimo į nelaimes komandose.
Šiuo tikslu deputatai pakeitė du įstatymus. Iš viso 84 deputatai iš 151 vietos asamblėjos pritarė gynybos įstatymo pataisoms, 110 balsavo už įstatymo dėl tarnybos ginkluotosiose pajėgose pakeitimą.
Šauktiniai gaus 1100 eurų per mėnesį, o alternatyviojoje valstybės tarnyboje tarnaujančiųjų atlyginimas dar nenustatytas, bet pranešta, kad jis gali būti gerokai mažesnis.
Kairieji oponentai teigė, kad įstatymas diskriminuoja moteris ir tuos, kurie pasirinks civilinę tarnybą.
3,8 mln. gyventojų turinti NATO narė Kroatija įstojo į Europos Sąjungą 2013 metais.
