Kremlius pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos taikos derybose daroma „pauzė“

D. Trumpas, siekdamas, kad būtų susitarta dėl karo veiksmų nutraukimo, ėmėsi aktyvių diplomatinių veiksmų, netgi Aliaskoje susitiko su kolega iš Rusijos Vladimiru Putinu, tačiau Maskva toliau tęsia puolimą oro antskrydžius.
„Mūsų derybininkai turi galimybę bendrauti atitinkamais kanalais. Tačiau kol kas tikriausiai derėtų kalbėti apie pauzę“, – kalbėdamas su žurnalistais, tarp kurių buvo ir naujienų agentūros AFP reporteris, pasakė atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Negalima dėvėti rožinių akinių ir tikėtis, kad derybų procesas iš karto duos rezultatų“, – pridūrė jis.
V. Putinas iš esmės atmeta galimybę susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris teigia, kad, norint išeiti iš aklavietės, būtina surengti aukščiausiojo lygio susitikimą.
Rusija vis intensyviau puola Ukrainą, o praėjusią savaitę surengė didžiausią iki šiol antskrydį, per kurį sostinėje Kijeve žuvo keletas žmonių ir užsidegė vyriausybės pastatas.
Trys tiesioginių Rusijos ir Ukrainos taikos derybų Stambule raundai be susitarimo vykdyti plataus masto kalinių mainus daugiau jokių rezultatų nedavė.
Rusija laikosi kelių griežtų reikalavimų, įskaitant tą, kad Ukraina atiduotų visą rytinį Donbaso regioną, kurio dalį vis dar kontroliuoja.
Kyjivas teritorinių nuolaidų daryti nesutinka ir nori, kad Ukrainoje kaip taikos palaikymo pajėgos būtų dislokuoti Europos kariai, o tai jau yra nepriimtina Maskvai.