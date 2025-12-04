Korupcija įtariama buvusi ES diplomatijos vadovė Mogherini neigia savo kaltę

„Visiškai pasitikiu teisėsaugos sistema ir esu įsitikinusi, kad kolegijos veiksmai bus pripažinti teisėtais“, – teigiama pranešime, kurį paskelbė F. Mogherini vadovaujamo elitinio universiteto Belgijos Briugės mieste spaudos tarnyba. Vykstant tyrimui dėl ES diplomatijos akademijos įsteigimo, ji antradienį tyrėjams išdėstė savo poziciją. Savaime suprantama, ji ir toliau bendradarbiaus su institucijomis, nurodoma pranešime.
Nuo 2014 iki 2019 m. ES užsienio politikos įgaliotinės ir Europos Komisijos vicepirmininkės pareigas ėjusi F. Mogherini antradienį buvo sulaikyta kartu su aukštu ES pareigūnu Stefanu Sannino ir Europos kolegijos Briugėje darbuotoju. Po apklausos jie visi buvo paleisti nesant pavojaus, kad bandys pabėgti. Tačiau tyrimo procese jie oficialiai laikomi kaltinamaisiais, pranešė Europos prokuratūra.
F. Mogherini ir du minėti asmenys kaltinami sukčiavimu per viešuosius pirkimus, korupcija, interesų konfliktu ir profesinės paslapties pažeidimu. Tyrimo centre - įtariamas sukčiavimas, susijęs su diplomatų mokymo kursais, finansuojamais ES lėšomis.
F. Mogherini, kuri yra ir buvusi Italijos užsienio reikalų ministrė, šiuo metu eina Europos Sąjungos diplomatų akademijos direktorės ir Europos kolegijos, kuri laikoma ES pareigūnų ir diplomatų kadrų kalve, rektorės pareigas.
S. Sannino nuo 2021 iki 2024 m. buvo ES diplomatinės tarnybos generalinis sekretorius, o pastaruoju metu Europos Komisijoje vadovavo Artimųjų Rytų, Šiaurės Afrikos ir Persijos įlankos regiono generaliniam direktoratui. Agentūros „dpa“ informacija, jis dabar iš šių pareigų atleistas.
Europos kolegija jau antradienį pareiškė visapusiškai bendradarbiausianti su pareigūnais.
Naujausi komentarai