Kinijos prekybos perteklius viršijo trilijoną dolerių

Spalio pabaigoje susitikę prezidentai Xi Jinpingas ir Donaldas Trumpas pasiekė preliminarų susitarimą dėl laikinų paliaubų jų aršiame prekybos kare. JAV ir Kinijos Liaudies Respublikos vadovai sutiko sustabdyti skausmingų priemonių, įskaitant didelius atsakomuosius muitus, taikymą.
Eksportas jau kurį laiką yra pagrindinis Kinijos ekonomikos gelbėjimosi ratas, nes prekyba ir santykiai su JAV bei kitomis šalimis pastaraisiais metais svyravo.
Eksportas padėjo sušvelninti ilgalaikę skolų krizę didžiuliame šalies nekilnojamojo turto sektoriuje ir vangias vidaus išlaidas, kurios stabdė ekonomikos augimą ir lieka viena opiausių Pekino problemų.
Kinijos muitinės generalinė administracija pranešė, kad lapkričio mėnesį eksportas išaugo 5,9 proc. palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, apversdamas spalio mėnesį fiksuotą nedidelio mažėjimo tendenciją.
Šis rodiklis taip pat viršijo „Bloomberg“ prognozę, pagal kurią Kinijai buvo numatytas 4 proc. eksporto augimas.
Duomenys rodo, kad šis šuolis įvyko nepaisant to, jog eksportas į JAV toliau mažėjo – lapkričio mėnesį jis smuko 28,6 proc. iki 33,8 mlrd. JAV dolerių.
„Eksporto į Jungtines Valstijas silpnumą daugiau nei atsvėrė eksportas į kitas rinkas“, – rašė „Capital Economics“ analitikas Zichunas Huangas.
„Eksportas greičiausiai išliks stabilus dėl prekybos maršrutų pakeitimo ir didėjančio kainų konkurencingumo, nes defliacija mažina Kinijos realųjį efektyvųjį valiutos kursą“, – pridūrė jis.
Praėjusį mėnesį išaugęs eksportas padidino šalies metinį prekybos perteklių per pirmuosius 11 mėnesių, kuris, kaip rodo muitinės duomenys, lapkričio mėn. siekė 1,08 trilijono JAV dolerių.
„Kinijos prekybos perteklius šiais metais jau viršijo praėjusių metų lygį, ir mes prognozuojame, kad kitais metais jis dar labiau padidės“, – rašė Huang.
Tačiau toks prekybos disbalansas jau seniai tapo galvos skausmu pagrindiniams Kinijos prekybos partneriams Vakaruose.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį paskelbtame pareiškime pagrasino Kinijai įvesti muitus, jei Pekinas nesumažins savo didžiulio prekybos pertekliaus su Europos Sąjunga (ES).
Praėjusią savaitę valstybinį vizitą Kinijoje baigęs Prancūzijos prezidentas verslo dienraštyje „Les Echos“ įspėjo, kad jei kinai nereaguos, „mes, europiečiai, būsime priversti artimiausiais mėnesiais imtis griežtų priemonių“.
Dar vienas Kinijos silpno vidaus vartojimo požymis – silpnai augantis importas. Pirmadienį paskelbti duomenys rodo, kad lapkričio mėn. importas, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 1,9 proc., t. y. nesiekė „Bloomberg“ prognozuoto 3 proc. augimo.
„Silpną vidaus paklausą padeda sušvelninti eksporto augimo atsigavimas lapkričio mėn.“, – rašė „Pinpoint Asset Management“ prezidentas ir vyriausiasis ekonomistas Zhiwei Zhangas.
„Ekonomikos augimo pagreitis ketvirtąjį ketvirtį sulėtėjo – iš dalies dėl to, kad nekilnojamojo turto sektorius tebėra silpnas“, – pridūrė jis.
Spalio mėnesį Pietų Korėjoje vykusio susitikimo metu Xi Jinpingas ir D. Trumpas susitarė sumažinti vienos šalies kitai taikomus milžiniškus muitus ir griežtus eksporto kontrolės reikalavimus, stipriai supurčiusius pramonę visame pasaulyje.
JAV ir Kinijos laikinų paliaubų susitarimas galioja iki kitų metų pabaigos, tad šalių atstovai turi užtektinai laiko sudaryti ilgalaikį susitarimą. Visgi ekspertai įspėja, kad pasiekti tokį proveržį bus nelengva.
„Nėra garantijos, kad šis įtemptų paliaubų laikotarpis truks labai ilgai“, – praėjusią savaitę sakė „ING“ vyriausiasis ekonomistas Kinijos regione Lynnas Songas.
„Kad susitarimas galiotų visus metus, turi susiklostyti daug palankių aplinkybių“, – rašė jis, pridurdamas, kad „atrodytų protinga tikėtis, kad kitais metais išorės paklausa bus mažesnė“.
Kinijos lyderiai, kurie šiais metais siekia 5 proc. bendro augimo, šią savaitę turėtų surengti svarbų susitikimą ekonomikai planuoti.
Kaip skelbta anksčiau, ES prekybos deficitas su Kinija viršija 300 mlrd. eurų. Menka kinų paklausa yra problema Vokietijos, Prancūzijos ir kitoms ES įmonėms. Padėtį Europoje dar labiau pablogina JAV protekcionizmas, mat Kinijos prekių srautai yra masiškai nukreipiami į Europos rinką.
