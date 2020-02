Kinija svarsto visiškai uždrausti prekybą laukiniais gyvūnais

Valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ teigimu, siūlymas buvo pateiktas Nacionalinio liaudies kongreso Nuolatiniam komitetui.

„Siekiama visiškai uždrausti valgyti laukinius gyvūnus ir nutraukti neteisėtą prekybą laukiniais gyvūnais“, – sakoma siūlyme.

Tokiu draudimu siekiama „apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti ekologinį saugumą“.

Nuolatinis komitetas yra atsakingas už 3 tūkst. narių Nacionalinio liaudies kongreso sušaukimą. Vis dėlto, manoma, kad šių metų Kongreso sesija bus atšaukta dėl koronaviruso protrūkio Kinijoje. Sesija turėtų prasidėti kovo pradžioje.

Kinijos sveikatos apsaugos pareigūnai ne kartą tvirtino, kad koronaviruso epidemija prasidėjo viename Uhano turguje, kur laukiniai gyvūnai buvo parduodami maistui.

Sausio pabaigoje Kinijoje laikinai uždrausta prekiauti laukiniais gyvūnais, „kol nesibaigs nacionalinė epidemija“.

Koronavirusas COVID-19 jau nusinešė 2 592 žmonių gyvybes Kinijoje, šalyje virusu užsikrėtė jau apie 77 000 žmonių. Koronavirusas taip pat išplito dar keliose dešimtyse šalių. Už Kinijos ribų užsikrėtusiųjų skaičius siekia 1 500, nuo viruso mirė beveik 30 žmonių.

Kol kas neaišku, kada bus priimtas sprendimas dėl prekybos laukiniais gyvūnais draudimo. Vis dėlto, tikėtina, kad toks draudimas susilauktų daugelio kinų nepasitenkinimo.

Gamtos apsaugos aktyvistai kaltina Kiniją toleruojant šešėlinę prekybą egzotiškais laukiniais gyvūnais maistui ar tradicinei medicinai, kurios efektyvumas nėra patvirtintas mokslo.

Kinija panašų draudimą prekiauti laukiniais gyvūnais buvo įvedusi per sunkaus ūminio kvėpavimo takų sindromo (SARS) epidemiją 2002–2003 m. Tuo metu su laukiniais gyvūnais siejamas SARS pražudė šimtus žmonių.

Nepaisant epidemijos, prekyba laukiniais gyvūnais greitai buvo atnaujinta.

Sveikatos ekspertai įspėja, kad prekyba laukiniais gyvūnais kelia grėsmę žmonėms dėl pernešamų patogenų. Nors tikslus naujojo koronaviruso šaltinis nėra patvirtintas, mokslininkai mano, kad virusą pernešė šikšnosparniai, skujuočiai arba kiti žinduoliai.

Tuo tarpu SARS prasidėjo šikšnosparniuose, o pas žmones pateko per civetas. Uhano turguje, kur prasidėjo koronaviruso protrūkis, buvo prekiaujama ir į kates panašiomis civetomis. Be to, šiame turguje prekiauta ir gyvomis žiurkėmis, gyvatėmis, salamandromis ir vilkų jaunikliais.