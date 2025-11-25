 Kinija paleido erdvėlaivį, kad grąžintų kosminėje stotyje įstrigusius astronautus

Kinija paleido erdvėlaivį, kad grąžintų kosminėje stotyje įstrigusius astronautus

2025-11-25 09:40
BNS inf.

Kinija antradienį atliko skubų nepilotuojamą erdvėlaivio paleidimą, nes kinų astronautai kosminėje stotyje liko be sugrįžimo erdvėlaivio, kai ankstesnės įgulos grįžimo kapsulę apgadino kosminė šiukšlė. 

Kinija paleido erdvėlaivį, kad grąžintų kosminėje stotyje įstrigusius astronautus
Kinija paleido erdvėlaivį, kad grąžintų kosminėje stotyje įstrigusius astronautus / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Valstybinio transliuotojo CCTV reportaže matyti, kaip netrukus po vidurdienio iš Dziučiuano paleidimo centro Šiaurės Vakarų Kinijoje pakilo kinų pagaminta raketa „Long March 2F“, iškėlusi erdvėlaivį „Shenzhou-22“.

Pastaruoju metu vykusios „Shenzhou“ misijos buvo naudojamos nugabenti astronautus į Kinijos kosminę stotį „Tiangong“ („Dangaus rūmai“), kurioje kas pusmetį keičiamos trijų žmonių įgulos.

„Shenzhou-22“ į pilotuojamą kosminę misiją planuota paleisti 2026 metais.

Tačiau erdvėlaivis buvo paleistas anksčiau laiko, astronautų įgulai įstrigus kosminėje storyje po „Shenzhou-20“ grįžimo kapsulės pažeidimo, dėl kurio ja skristi į Žemę tapo nesaugu.

„Shenzhou-20“ įgula grįžo erdvėlaiviu „Shenzhou-21“ lapkričio 14 dieną – devyniomis dienomis vėliau nei planuota – palikdama juos pakeitusius astronautus be patikimos grįžimo priemonės.

Paankstintas paleidimas užtikrina, kad „Shenzhou-21“ astronautai Zhang Lu, Wu Fei ir Zhang Hongzhangas turės galimybę saugiai grįžti į Žemę.

Pekino kosmoso programa yra trečioji po Jungtinių Valstijų ir buvusios Sovietų Sąjungos, susijusi su žmonių iškėlimu į orbitą.

2011 metais Kinija buvo pašalinta iš Tarptautinės kosminės stoties (TKS). Tuomet JAV uždraudė NASA bendradarbiauti su Pekinu.

Nuo to laiko Kinija stengiasi įtraukti kitas šalis į savo pastangas ir vasarį pasirašė susitarimą su ilgamečiu sąjungininku Pakistanu, kad pritrauktų pirmuosius užsienio „taikonautus“ – taip vadinami Kinijos kosminės programos astronautai.

Šiame straipsnyje:
Kinija
įstrigę astronautai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų