Kas iš tiesų laimi loterijose?

Sakoma, didesnė tikimybė būti nutrenktam žaibo ar užpultam ryklio, nei išlošti didįjį loterijos prizą. O ar šansai padidėja, jei perki ne vieną bilietą?
Per penkiolika metų žaibas, galima sakyti, jau trinktelėjo aštuoniolika laimingųjų – panašu, slovėnams loterijose išties sekasi.
„Šiais metais – jau keturi laimėjimai, kurių vertė viršijo milijoną. Pernai milijonierių buvo šeši“, – pasakojo lošimų atstovė Tina Djinovski.
„Ir penktadienį vėl šypsojosi sėkmė. Prekybos centre laimingasis susižėrė milijoną“, – sakė vyriškis.
„Nelošiu visai, nors esu optimistė. Juokauju, kad laimėsiu, nors bilietų ir neperku“, – kalbėjo moteris.
„Lošdavau jaunystėje. Tada buvo mažų laimėjimų, o senatvėje sėkmė apleidžia“, – tikino vyriškis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Loterijose iškepti nauji milijonieriai rodo, kad slovėnai nėra tokia nelaimėlių tauta, kaip vaizduoja liaudies pasakos.
„Dabar esame antri pagal dydį „Euro Jackpot“ laimėtojai, skaičiuojant vienam gyventojui – iškart po suomių“, – aiškino T. Djinovski.
„Loterijos – panašu, kvailio mokestis“, – kalbėjo vyras.
Daug ekonomistų sako, kad loterijos iš tikrųjų yra savanoriško mokesčio forma, nes kažkas iš to tikrai laimi.
„Virš 13 milijonų eurų pernai atiteko savivaldybių biudžetams“, – teigė T. Djinovski.
Loterijų pinigai nenueina vėjais – jie keliauja ir humanitarinėms organizacijoms, ir sportininkams remti.
