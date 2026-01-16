40 mln. Eur laimėjimų: pernai momentinių loterijų žaidėjams netrūko sėkmės momentų

Rekordinis prizas – vilniečiui
Didžiausia suma, kurią galima laimėti momentinėse loterijose, yra pusė milijono eurų. Būtent tiek pernai laimėjo vilnietis, įsigijęs bilietą „VIP klubas“.
„Mano mama dalyvaudavo loterijose, bet jai nesisekė. O kai vieną kartą sudalyvavau aš – laimėjau dviratį. Tada ji pasakė, kad ir ateityje turėčiau naudotis savo laiminga ranka“, – nuo ko viskas prasidėjo, prisimena vilnietis.
Kadangi vyras tikėjo mamos žodžiais ir laukiančia sėkme, buvo jau apsvarstęs, ką veiktų laimėjęs. Dabar beliko planus įgyvendinti.
„Tai paprasti, bet esminiai dalykai – atiduosime paskolą už būstą ir pirksime sodybą kur nors prie vandens. Daugiau galėčiau niekada nebelaimėti, tiek man visiškai užtenka“, – užtikrintai sakė 500 000 Eur susižėręs vilnietis.
Po ketvirtį milijono – mažeikiškiui ir pasvaliečiui
Taip pat įspūdinga suma – 250 000 Eur – pernai laimėta žaidime „Power 10“. Laimingą bilietą įsigijo jau keliolika metų užsienyje gyvenantis mažeikiškis, grįžęs į gimtinę atostogų.
„Turime tokį sodo namelį, kurį dabar imsiuosi remontuoti ir dažniau pabūsiu Mažeikiuose“, – planais, ką veiks su laimėtais pinigais, dalinosi laimėtojas.
O prieš pat Kalėdas taip pat ketvirtį milijono eurų žaidime „Sėkmės 7“ susižėrė pasvalietis. Jam laimėjimas leido pakiliai atsisveikinti su 2025-aisiais.
„Namus remontuosim, sūnui paskolos naštą palengvinsim, vaikams, anūkams dovanos bus. O Naujus švęsim Ispanijoje“, – džiūgavo žaidėjas.
Šiuo metu fizinėse prekybos vietose galima rasti kelių dešimčių momentinių loterijų bilietų. Pernai iš jų laimingiausias buvo „Sėkmės 7“ bilietas už 5 Eur – jis žaidėjams atnešė net 2,3 mln. Eur laimėjimų.
2025-ieji buvo dosnūs ir momentinių loterijų internete gerbėjams. Pastarieji pernai išsidalino daugiau nei 13,6 mln. Eur.
