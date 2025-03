Kaip neapykanta Muskui smukdo „Teslos“ pardavimus?

Kaip neapykanta E. Muskui kenkia „Tesla“ prekių ženklui, plačiau pakomentavo elektromobilių rinkos ekspertas Laurynas Boguševičius.

– Kaip asmuo gali sugriauti prekinį ženklą?

– Iš esmės „Tesla“, kaip prekinis ženklas, yra vieno žmogaus kultas – E. Musko. Reiškia, pasaulis, kaip pirko dėl jo, lygiai tokiu pačiu formatu dabar protestuoja ir atsisako dėl jo. Tai turbūt buvo didžiausia prekės ženklo rizika, kurios didieji investuotojai neįvertino, nors ji anksčiau ar vėliau galėjo tapti realybe.

– Ar „Tesla“ prie Baltųjų rūmų ir viena jų nupirkta prezidento nors kiek gelbėja situaciją E. Muskui?

– Manau, kad kiekvienas amerikietis žino, jog prezidentas, baigęs kadenciją, nebegali vairuoti niekada. Tai reiškia, kad jis niekada šios mašinos nevairuos. Manau, kad tai buvo skirta labiau pasauliui. Tačiau žmonės „Teslos“ neperka ne dėl to, kad tai bloga ar gera mašina, o siekdami parodyti savo vertybes, stuburą, principus. Ypač Europoje, nors Australija sureagavo dar stipriau. 78 proc. pardavimų kritimas – tai nenormalūs skaičiai. Jei neklystu, automobilių pasaulyje tokio kritimo nėra buvę per visą istoriją. Šiuo atveju europiečiai ir australai demonstruoja savo principus ir valią. Nemanau, kad E. Muskas ar D. Trumpas supranta, jog tai jiems yra savotiška žinutė.

EPA-ELTA nuotr.

– Amerikoje įsiūtis prieš „Tesla“ tampa vis aršesnis. Baltieji rūmai jau sako, kad visi, kurie niokos „Tesla“ automobilius, bus laikomi vidaus teroristais. Ar situacija dar labiau neįkais?

– Norėčiau paklausti, ką J. D. Vance mano apie žodžio laisvę, apie kurią kalbėjo Europai. Suprantu, kad kritikos riba peržengiama tada, kai pažeidžiamas įstatymas ir niokojamas kito žmogaus turtas. Tačiau tai galima traktuoti ir kaip tam tikrą saviraišką, protesto išraišką. Be to, D. Trumpas jau kalbėjo apie tai, kad turėtų būti draudžiama rengti piketus ir protestus prie universitetų. Ši administracija nepriima jokios kritikos ir jautriai į ją reaguoja. O kuo labiau jie reaguos, tuo skaudžiau jiems tai atsirūgs. Turbūt E. Muskas, užsiimdamas savo šou ir politika, pamiršo, kad jo pagrindinis pirkėjas yra demokratas. Respublikonas, kaip vairavo sunkvežimius, taip ir vairuos toliau.

EPA-ELTA nuotr.

– D. Trumpas savo inauguracijos metu taip pat pasakė, kad nebūtina pirkti elektrinių automobilių. Atrodo, kad E. Muskui tai netgi nelabai patiko.

– Nemanau, kad jis įvertina. Mano nuomone, jos galvoja, jog jo produktas yra toks nuostabus ir visagalis, kad žmonija tiesiog susitaikys su jo elgesiu ir vis tiek pirks.

– Jūs pats daug bendradarbiavote su „Tesla“. Kokia jūsų patirtis su „Teslos“ atstovais?

– Kadangi mūsų bendradarbiavimas vyko pilkojoje zonoje ir buvo absoliučiai minimalus, apsiribojantis vos keliais laiškais, visada galėjai suprasti, kad jauskis dėkingas, jog apskritai gali pirkti mūsų produktą. Juokais kalbant, kiek girdžiu aplinkui, šis požiūris nepasikeitė. Nors dabar, mano galva, „Tesla“ Europoje turėtų būti kuo nuolankesnis prekės ženklas, jei nenori visiškai prarasti rinkos. Panašu, kad daugelis „Teslos“ darbuotojų fanatiškai tiki šiuo ženklu, panašiai kaip kai kurie „Apple“ gerbėjai. Jie besąlygiškai pritaria viskam, ką daro lyderis. Tai gali turėti skaudžių pasekmių, jei korporacija nesugalvos sprendimo būdų.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ar lietuviams svarbiausia tik kaina ir jei ji sumažės, „Tesla“ vėl bus perkama?

– Dalyvaudamas įvairiuose forumuose, grupėse ar konsultuodamas matau, kad lietuviai turi tam tikrą filtrą. Vieno televizijos eterio metu moteris pasakė labai gerą frazę, jog bepigu kalbėti apie vertybes, kai finansiškai gali sau tai leisti. Tai labai svarbus momentas – atstovėti savo vertybes gali tik tada, jei gali sau tai leisti, nes kartais tai kainuoja. Tačiau kalbant ne tik apie Lietuvą, bet ir apie strategiją, drastiškas kainų mažinimas gali sumažinti kritimą. Vis tiek liks dalis žmonių, kurie nepirks dėl vertybinių priežasčių. Tačiau verslo organizacijoms, kurioms svarbus išlaidų balansas, galų gale gali būti per sunku atsisakyti „Teslos“, jei kaina taps pernelyg patraukli.

– Ar iš šios situacijos daugiau laimės kinai, o gal kažkas nubyrės ir Europos automobilių gamintojams?

– Labai keista, kad per visą šį laiką nemačiau nė vieno prekės ženklo, kuris viešoje erdvėje būtų aiškiai pasinaudojęs šia situacija komunikacine prasme. Vienintelis dalykas, kuris man tikrai patiko, buvo vieno „Kia“ savininko sumanymas. Jis užklijavo lipduką su užrašu „I Bought This Before We Knew Elon was Crazy“ („Aš tai nusipirkau dar prieš sužinodami, kad Elonas išprotėjo“), taip subtiliai pajuokdamas situaciją. Bet man keista, kad nė vienas gamintojas nepasinaudojo šiuo momentu, bandydamas sustiprinti savo poziciją vertybine prasme.

Kinai laimi visur ir spaudžia rinkas kainomis. Daugumos didžiausių kinų prekių ženklų akcininkas yra valstybė, o ji yra svarbus žaidėjas tiek Kinijoje, tiek už jos ribų. Kinai turi mentalitetą, kad nesvarbu, kokia kaina – jie turi būti rinkos viršuje. Kai prieš kelerius metus turėjome derybas su vienu Kinijos automobilių prekės ženklu, vienas iš klausimų buvo, kokios investicijos reikalingos, kad taptume perkamiausiu prekių ženklu. Gavę jų siūlomą kainodarą, pasakėme, jog su tokia kaina galima parduoti tik x skaičių, tai jie klausė, kokią kainą padaryti, jog būtume pirmi. Vien tai, kad jie galės savo rinkoje sakyti, jog Europoje yra numeris vienas, jau yra svarbus dalykas. Tai padidina automobilių kainas, kitas dalykas – jiems tai yra ego klausimas, dėl kurio jie linkę investuoti labai daug.