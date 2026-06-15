Ką žinome apie Irano ir JAV susitarimą?

Oficialiai atskleista tik nedaug detalių, tačiau Irano žiniasklaida paskelbė, pasak jos, 14 punktų susitarimo elementus.
Prieš paskelbiant apie susitarimą Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi pareiškė, kad detalės bus paviešintos tik tada, kai susitarimas bus pasirašytas.
Įšaldytas turtas
Pasirodžius pranešimui apie susitarimą, Irano naujienų agentūra „Mehr“ perpublikavo, anot jos, pagrindų turinį, bet pridūrė, kad tai nėra galutinis tekstas.
Pasak „Mehr“, susitarimas numato „nuolatinį ir neatidėliotiną karo nutraukimą visuose frontuose, taip pat ir Libane“.
Jame taip pat numatyta per 60 dienų derybų laikotarpį grąžinti 24 mlrd. JAV dolerių (maždaug 20 mlrd. eurų) įšaldyto Irano turto, o pusė šios sumos taptų prieinama dar prieš derybų pradžią.
Projekte raginama sustabdyti sankcijų taikymą Irano naftos, naftos chemijos ir jų produktų pardavimams.
Pagal susitarimą JAV panaikintų tai, ką Iranas vadina jūrine jo uostų ir pakrančių blokada, taikoma nuo balandžio 13 d., ir „išvestų savo pajėgas“ iš Irano apylinkių.
„Galutinės derybos bus pradėtos tik tada, kai bus grąžinta pusė įšaldyto turto, sustabdytos sankcijos Irano naftai ir atšaukta jūrų blokada“, – pranešė agentūra.
A. Araghchi sakė, kad atskleis pagrindų turinį, kai jie bus baigti derinti.
„Baigus derinti, įsipareigoju paaiškinti detales visuomenei“, – penktadienį nurodė jis.
Hormuzo sąsiauris
Paskelbęs apie susitarimą, JAV prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose teigė, kad labai svarbus Hormuzo sąsiauris bus atvertas „netaikant mokesčių“.
„Mehr“ pranešė, kad Iranas atvers šį vandens kelią „per 30 dienų pagal Irano nustatytą tvarką“, tačiau nedetalizavo.
Irano naujienų agentūra „Fars“ pirmadienį skelbė, kad Teheranas paskutinėmis derybų akimirkomis įtraukė jūrų paslaugų mokesčių įvedimą sąsiauryje.
„Termino „jūrų paslaugos“ vartojimas reiškia, kad Jungtinės Valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai“, – pranešė agentūra, cituodama, pasak jos, informuotą šaltinį.
A. Araghchi penktadienį sakė, kad rinkliavų ėmimas nebūtų priimtinas pagal tarptautinę teisę, tačiau Iranas esą imtų paslaugų mokesčius, ir kartu pridūrė, jog bet kokie būsimi susitarimai būtų įgyvendinami bendradarbiaujant su Omanu.
„Iranas priėmė tvirtą sprendimą, kad Hormuzo sąsiaurio administravimas nebebus toks pat, kaip anksčiau“, – tvirtino jis ir taip pat pažymėjo, jog šis vandens kelias išlieka Irano „atgrasymo priemone“.
60 dienų derybos
Pagrindai yra įžanga į 60 dienų derybas dėl pagrindinių ginčų, įskaitant Irano branduolinę programą.
Manoma, kad per šį laikotarpį turėtų būti aptarti tokie klausimai, kaip Irano sodrinimo veikla, jo turimos prisodrinto urano atsargos ir ilgalaikės JAV ir Jungtinių Tautų sankcijos.
Taip pat turėtų būti aptartas pokario „atstatymas ir ekonomikos plėtra“, teigė užsienio reikalų viceministras Kazemas Gharibabadi, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Jis pridūrė, kad bus aptartas ir mechanizmas, užtikrinantis susitarimo laikymąsi.
A. Araghchi penktadienį nurodė, kad Iranas labiausiai linkęs spręsti prisodrinto urano atsargų klausimą „praskiedžiant jas Irane“.
Laikraštis „The New York Times“ pirmadienį pranešė apie telefoninį interviu su D. Trumpu, kurio metu jis sakė, kad vyksta derybos dėl to, ar Iranas sustabdytų sodrinimą 20 metų, tačiau užsiminė, kad jis galbūt sutiktų su 15 metų pauze.
Jis taip pat primygtinai reikalavo, kad Irano urano sodrinimo lygis niekada negalėtų būti naudojamas kariniais tikslais ir kad jis „niekada negali viršyti tam tikros ribos“.
Ko trūksta?
Lieka neaišku, ar derybų metu bus sprendžiama dėl Irano raketų programos ar jo paramos grupuotėms, kurios bendrai yra žinomos kaip „Pasipriešinimo ašis“ ir yra nusiteikusios prieš Izraelį.
Abu šie klausimai jau seniai yra labai aktualūs Izraeliui.
„Mehr“ savo publikacijoje teigė, kad Irano „raketų programa ir parama pasipriešinimo grupuotėms buvo galutinai išbrauktos iš darbotvarkės“.
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