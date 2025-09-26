 Jungtinė Karalystė: Ukrainą palaikysime šiandien, rytoj ir po 100 metų

2025-09-26 10:47
Jūras Barauskas (ELTA)

Jungtinė Karalystė Jungtinėse Tautose dar kartą patvirtino tvirtai remianti Ukrainą šios kovoje su Rusijos keliamomis grėsmėmis ir pabrėžė, kad ši pozicija nesikeis ir ateityje.

Kaip pranešė naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, tokį pareiškimą iš JT Generalinės Asamblėjos tribūnos padarė Jungtinės Karalystės vicepremjeras Davidas Lammy‘is.

Jungtinės Karalystės ministro pirmininko pavaduotojas patvirtino, kad Jungtinė Karalystė Ukrainą palaikys „šiandien, rytoj ir po 100 metų“.

Jis pabrėžė, kad jo šalis remia Ukrainą, nes yra būtina ginti pagrindines JT Chartijos vertybes – suverenitetą, teritorinį vientisumą ir pagarbą tarptautinei teisei – ir kad pasaulis nukentės, jei už agresiją bus nenubausta.

D. Lammy‘is paragino JT valstybes nares prisidėti prie teisingos ir ilgalaikės taikos, kuri padėtų išsaugoti JT Chartijos vientisumą ir leistų Ukrainai po žiauraus Rusijos karo tapti suverenia, saugia ir nepriklausoma valstybe, kūrimo.

Nors Ukrainos prezidentas kiekviename žingsnyje demonstruoja įsipareigojimą siekti taikos, Vladimiras Putinas „toliau žiauriai vis didesniu raketų ir bepiločių orlaivių kiekiu bombarduoja Ukrainos žmones“, – pareiškė jis.

Kartu JK ministro pirmininko pavaduotojas pabrėžė, jog būtina skubiai reformuoti JT, kad organizacija galėtų veiksmingai reaguoti į pasaulinius iššūkius.

Kaip anksčiau skelbė „Ukrinform“, šią savaitę Jungtinė Karalystė Jungtinėse Tautose perspėjo, kad Maskvos vykdomas konflikto eskalavimas atveria kelią tiesioginei Rusijos ir NATO konfrontacijai.

