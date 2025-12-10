 JT: tarptautinė prekyba šiemet išaugs iki rekordinės

JT: tarptautinė prekyba šiemet išaugs iki rekordinės

2025-12-10 10:06
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Jungtinės Tautos paskelbė, jog tarptautinė prekyba 2025 metais pirmąkart viršys 35 trln. JAV dolerių, tačiau prognozės ateinantiems metams santūresnės.

JT: tarptautinė prekyba šiemet išaugs iki rekordinės
JT: tarptautinė prekyba šiemet išaugs iki rekordinės / Pixabay nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

JT prekybos ir plėtros agentūros UNCTAD vertinimuose nurodoma, kad šiemet pasaulinę prekybą skatino Rytų Azija ir Afrika, JAV importas išliko stiprus, o Kinijos importas atsiliko.

Jei dabartinės prognozės pasitvirtins, 2025-aisiais tarptautinė prekyba viršys 35 trln. JAV dolerių, tai yra bus 2,2 trln. dolerių, arba maždaug 7 proc., solidesnė nei praėjusiais metais, teigiama ataskaitoje.

Prekybos prekėmis apyvarta šiemet turėtų padidėti maždaug 1,5 trln. dolerių, arba 6 proc., o paslaugomis – apytikriai 750 mln. dolerių, arba beveik 9 procentais.

„Prekyba antrąją šių metų pusę toliau plėtėsi, tačiau geopolitinė įtampa, didesnės sąnaudos ir paklausos skirtumai pasaulyje sulėtino augimą“, – nurodė UNCTAD.

Ataskaitoje pažymima, jog 2026 metų perspektyvas lemia neapibrėžtumas.

„2026-aisiais tikimasi silpnesnio augimo, nes sulėtėjęs pasaulinis aktyvumas, skolų didėjimas, išaugusios prekybos sąnaudos ir nuolatinis neapibrėžtumas daro neigiamą poveikį veiklos rezultatams“, – pažymėjo agentūra.

Geopolitinis susiskaldymas ir padidėjęs pažeidžiamumas taip pat gali turėti neigiamos įtakos prekybinei veiklai, pridūrė UNCTAD.

Šiame straipsnyje:
pasaulinė prekyba 2025
prognozė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų