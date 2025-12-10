JT: tarptautinė prekyba šiemet išaugs iki rekordinės

JT prekybos ir plėtros agentūros UNCTAD vertinimuose nurodoma, kad šiemet pasaulinę prekybą skatino Rytų Azija ir Afrika, JAV importas išliko stiprus, o Kinijos importas atsiliko.
Jei dabartinės prognozės pasitvirtins, 2025-aisiais tarptautinė prekyba viršys 35 trln. JAV dolerių, tai yra bus 2,2 trln. dolerių, arba maždaug 7 proc., solidesnė nei praėjusiais metais, teigiama ataskaitoje.
Prekybos prekėmis apyvarta šiemet turėtų padidėti maždaug 1,5 trln. dolerių, arba 6 proc., o paslaugomis – apytikriai 750 mln. dolerių, arba beveik 9 procentais.
„Prekyba antrąją šių metų pusę toliau plėtėsi, tačiau geopolitinė įtampa, didesnės sąnaudos ir paklausos skirtumai pasaulyje sulėtino augimą“, – nurodė UNCTAD.
Ataskaitoje pažymima, jog 2026 metų perspektyvas lemia neapibrėžtumas.
„2026-aisiais tikimasi silpnesnio augimo, nes sulėtėjęs pasaulinis aktyvumas, skolų didėjimas, išaugusios prekybos sąnaudos ir nuolatinis neapibrėžtumas daro neigiamą poveikį veiklos rezultatams“, – pažymėjo agentūra.
Geopolitinis susiskaldymas ir padidėjęs pažeidžiamumas taip pat gali turėti neigiamos įtakos prekybinei veiklai, pridūrė UNCTAD.
