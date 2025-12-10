Mažina Lietuvos BVP augimo prognozę: kas vyksta?

Tuo metu kitų metų 3 proc. BVP augimo prognozės bankas nekeičia.
Pasak „OP“ grupės vyresniojo ekonomisto Joona Widgreno (Jona Vidgreno), šių metų prognozė koreguojama dėl prastesnių nei tikėtasi gamybos ir eksporto rezultatų, tuo metu pramonė laukia eksporto rinkų atsigavimo kitų metų augimą palaikys aktyvus vidaus vartojimas.
„Lietuvos ekonomika šiemet augo sparčiausiai tarp Baltijos šalių, nors augimas šiek tiek lėtesnis nei praėjusiais metais, kai BVP didėjo 2,7 proc. Vis dėlto tai puikus rezultatas, turint omeny, kad įsigaliojo didesni JAV muitų tarifai, sutrikdę tarptautinę prekybą, visus metus mažėjo pramonės gamybos apimtys“, – banko pranešime cituojamas J. Widgrenas.
Bankas skaičiuoja, kas metinė infliacija Lietuvoje šiemet turėtų siekti 3,5 proc. o kitąmet ji išsilaikys ties 3 proc.
