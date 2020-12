JK traukiantis iš bendrosios rinkos „Brexit“ įsigalioja visa apimtimi

Komplikuotas JK pasitraukimas iš Europos Sąjungos visiškai įsigalios Didžiajam Benui Londono centre išmušus 11 val. vakaro (penktadienio 1 val. Lietuvos laiku), daugumai europiečių žemyne vidurnaktį pasitinkant 2021 metus.

„Brexit“ JK politikoje dominuoja nuo pat 2016-ųjų birželio referendumo, kai britai nedidele persvara nubalsavo už pasitraukimą iš bloko ir atvėrė gilias politines bei socialines žaizdas, kurios dar nėra užgijusios.

Ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), svarbus „Brexit“ architektas, ketvirtadienį parlamentui patvirtinus jo prekybos susitarimą su ES sakė, kad Britanijos likimas „dabar yra mūsų rankose“.

Teisiškai Britanija iš ES išstojo sausio 31 dieną, bet iki šiol truko pereinamasis periodas, kurio metu vyko sunkios derybos dėl prekybos susitarimo su Briuseliu. Susitarimas galiausiai buvo pasiektas Kūčių dieną.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui nebebus taikomos ES taisyklės ir iškart neliks laisvo daugiau kaip 500 mln. žmonių judėjimo tarp Britanijos ir 27 ES valstybių.

Pirmą kartą po dešimtmečių pertraukos sugrįš muitinės patikrinimai prie sienos, nepaisant laisvosios prekybos susitarimo tikimasi eilių ir sutrikimų dėl papildomo kanceliarinio darbo.

Simbolinis pasitraukimas

B. Johnsonas britams pasakė, kad „šios didžios šalies likimas dabar tvirtai yra mūsų rankose“. Jo pareiškimą paskelbė Dauningo gatvė.

„Ši akimirka pagaliau ateina ir laikas ja pasinaudoti“, – sakė B. Johnsonas.

Britanija – svarbi finansų ir diplomatijos žaidėja, svarbi NATO narė – yra pirmoji šalis, išstojusi iš ES, įkurtos valstybėms po Antrojo pasaulinio karo vienyti.

ES netenka 66 mln. gyventojų ir 2,32 trln. eurų vertos ekonomikos, bet nacionalistų populistams patinkantis „Brexit“ taip kelia nuogąstavimų, kad britų pavyzdžiu galėtų pasekti kitos nepatenkintos narės.

Lyderiai Londone ir Briuselyje užsiminė norintys užbaigti šį etapą.

„Kelias buvo ilgas. Atėjo laikas pamiršti „Brexit“. Mūsų ateitis kuriama Europoje“, – trečiadienį pasirašiusi prekybos su JK susitarimą sakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).

„Nauja pradžia“

B. Johnsonas sakė, kad ketvirtadienis pranašauja „naują pradžią mūsų šalies istorijoje ir naujus santykius su ES“.

Kitaip nei sausio mėnesį, kai „Brexit“ šalininkai su populistu, euroskeptiku buvusiu parlamentaru Nigelu Farage'u (Naidželu Faradžu) priešakyje džiūgavo, o narystės ES šalininkai gedėjo, pereinamojo periodo pabaigai neplanuojama jokių oficialių renginių.

Vieši susibūrimai draudžiami dėl pandemijos, kuri Britanijoje pareikalavo daugiau kaip 72 tūkst. gyvybių. Koronavirusu šalyje iš viso užsikrėtė daugiau kaip 2,4 mln. žmonių, tarp jų ir pats B. Johnsonas.

Tačiau istorinė akimirka išstūmė sunkią Britanijos kovą su virusu iš „Brexit“ remiančių laikraščių svarbiausios temos pozicijos. „Daily Mail“ šį momentą vadina „nauja aušra“, o „Daily Express“ 11 valandos vakaro laukė kaip šalies „geriausios valandos“.

B. Johnsonas tikisi ateities be COVID-19 ir Briuselyje nustatomų taisyklių, Britanijai pirmą kartą nuo 1973-iųjų, kai ji prisijungė prie tuometinės Europos ekonominės bendrijos (EEB), žengiant savo atskiru keliu.

Trečiadienį ministras pirmininkas gyrė Oksfordo universiteto ir Britanijoje įsikūrusios farmacijos įmonės „AstraZeneca“ vakcinos nuo COVID-19 patvirtinimą ir „naują pradžią“ labiau klestinčiai, į pasaulį labiau orientuotai Britanijai.

Be to, kad užsitikrino galimybes be muitų ir kvotų pasiekti 450 mln. vartotojų Europos Sąjungoje, Britanija neseniai pasirašė prekybos susitarimus su tokiomis šalimis kaip Japonija, Kanada, Singapūras ir Turkija.

JK taip pat rengiasi pasirašyti prekybos susitarimus su Indija, į kurią B. Johnsonas planuoja kitą mėnesį nuvykti savo, kaip premjero, pirmo svarbaus vizito, ir su būsimo JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) administracija.

Praktinis taikymas

Trumpuoju periodu visi labiau domėsis, kas vyksta namuose ir kaip gyvenimas nepriklausant ES atrodo praktikoje.

Tarp rūpimų klausimų yra sutrikimai uostuose, nuogąstavimai dėl maisto ir vaistų trūkumo, gaišatis atostogautojams ir verslo keliautojams, pripratusiems prie netrikdomų kelionių bloke.

Britų žvejai nepatenkinti kompromisu, pagal kurį ES laivai dar kurį laiką galės žvejoti Britanijos vandenyse.

Svarbus finansinių paslaugų sektorius, iš esmės neminimas prekybos susitarime, taip pat nekantrauja sužinoti, kokiu pagrindu remdamasis ateityje galės dirbti su Europa.

Bus atidžiai stebima, ar užtikrinamas nevaržomas judėjimas per Šiaurės Airijos sieną su ES nare Airija. Laisvas judėjimas buvo svarbus 1998-ųjų taikos susitarimo, užbaigusio 30 metų trukusį smurtą dėl britų valdymo, elementas.

Škotijoje, kur dauguma gyventojų nepritarė „Brexit“, B. Johnsono laukia potencialus konstitucinis rūpestis dėl atsigaunančio nepriklausomybės judėjimo.