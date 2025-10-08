JAV vyskupas perdavė popiežiui migrantų laiškus

Laiškus parašė žmonės, paveikti vis agresyvesnių Donaldo Trumpo administracijos veiksmų migrantų atžvilgiu, praneša agentūra AP.
M. Seitzas, vadovaujantis El Paso, esančio prie sienos su Meksika, vyskupijai, taip pat parodė vaizdo įrašą, kuriame dokumentuojama sudėtinga imigrantų padėtis.
Popiežius pažadėjo paramą ir padėkojo vyskupui bei jo bendraminčiam už jų įsipareigojimą.
„Jis sakė, kad parems mus“, – po susitikimo pasakojo M. Seitzas. Popiežius paragino katalikų vyskupus toliau kovoti už imigrantų teises.
Katalikų bažnyčia JAV griežtai kritikuoja sugriežtinimus imigrantams JAV. Dėl jų esą buvo išskirtos šeimos, o bendruomenėse kilo baimė. JAV vyriausybė savo veiksmus vadina reikalingus viešajam saugumui.
Viename laiškų 25 metus JAV gyvenanti moteris iš Gvatemalos rašė: „Popiežius turi pakalbėti su D. Trumpu ir paprašyti jo pagalvoti, ką jis daro imigrantams“.
Popiežius Leonas XIV, tęsiantis savo pirmtako Pranciškaus liniją, neseniai kritikavo „abejingumo šaltį“ imigrantų atžvilgiu. Per Mišias savaitgalį jis įspėjo dėl žmonių, bėgančių nuo smurto ir skurdo, diskriminacijos.
