JAV teismas nutarė leisti Trumpui dislokuoti karius Portlande

„Šiuo preliminarius etapu įvertinę duomenis, darome išvadą, jog tikėtina, kad prezidentas teisėtai pasinaudojo savo įstatyminiais įgaliojimais“, kai valstijos Nacionalinei gvardijai pavedė vykdyti federalines funkcijas, nurodė JAV apeliacinio teismo Devintoji apygarda.
Šiuo sprendimu atveriamas kelias 200 karių dislokavimui saugoti federalinių pastatų, kuriuose, valdžios institucijų teigimu, protestuotojai trukdo vykdyti migracijos kontrolę.
Portlandas ir Čikaga tapo naujausiais D. Trumpo administracijos reidų taikiniais po to, kai karių buvo dislokuota Los Andžele, Vašingtone ir Memfyje.
Per reidus kaukėtų, ginkluotų vyrų grupės nepažymėtais automobiliais ir šarvuotomis transporto priemonėmis taikosi į gyvenamuosius rajonus ir įmones, išprovokuodamos protestus.
