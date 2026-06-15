JAV pareigūnas: Donaldas Trumpas ir Irano parlamento vadovas elektroniniu būdu pasirašė susitarimą

„Prezidentas jį norėjo pasirašyti asmeniškai, nes norėjo parodyti savo (...) pasiryžimą sėkmingai išspręsti šį klausimą“, – žurnalistams telefonu sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
JAV ir Iranas naktį į pirmadienį pranešė pasiekę susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose visuose frontuose, įskaitant Libaną, ir vėl atidaryti gyvybiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį, nors pateikė mažai informacijos apie sudėtingą Teherano branduolinės programos klausimą.
Pradinį tarpininko Pakistano pranešimą apie susitarimą greitai patvirtino ir Vašingtonas bei Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje.
„Susitarimas su Irano Islamo Respublika dabar baigtas“, – socialiniuose tinkluose tuomet paskelbė JAV prezidentas, sekmadienį atšventęs savo 80-ąjį gimtadienį.
„Šiuo dokumentu visiškai įgalioju atidaryti Hormuzo sąsiaurį ir kartu įsakau nedelsiant nutraukti JAV karinio jūrų laivyno blokadą. Pasaulio laivai, užveskite variklius. Tegu teka nafta!“ – parašė jis.
Netrukus po to Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas Kazemas Gharibabadi (Kazemas Garibabadis) televizijos komentaruose pareiškė, kad susitarimas „nedelsiant nutraukia“ šalių karą ir kad per du mėnesius bus surengtos derybos siekiant „galutinio susitarimo“.
Naujausi komentarai