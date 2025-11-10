JAV oro eismo kontrolierių profesinė sąjunga reikalauja nutraukti vyriausybės uždarymą

„Gana yra gana“, – spaudos konferencijoje sakė Nacionalinės skrydžių vadovų asociacijos prezidentas Nickas Danielsas (Nikas Danielsas), pavadinęs Kongrese artėjantį susitarimą „teisingu žingsniu teisinga kryptimi“.
„Oro eismo kontrolieriai neturėtų būti politiniu įkaitu vyriausybės uždarymo metu“, – sakė N. Danielsas, kuris nuo spalio 1 dienos, kai pirmą kartą buvo nutrauktas federalinis finansavimas, vis garsiau perspėdavo apie kylančias grėsmes.
Spaudos konferencijai priartėjus prie pabaigos, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įraše socialiniuose tinkluose atkreipė dėmesį į vis dažniau atšaukiamus ir vėluojančius skrydžius, vis daugiau oro eismo kontrolierių pranešant apie nedarbingumą.
D. Trumpas socialiniuose tinkluose pareiškė, kad kai kurie kontrolieriai vengia savo „patriotinės“ pareigos, ir pagrasino, kad už tokius veiksmus „bus skirta didelė bauda“.
Jis sakė, kad pritaria idėjai skirti 10 tūkst. dolerių (8,64 tūkst. eurų) premiją tiems, kurie „pasieks puikių rezultatų“, o grupė žmonių, „kuri tik skundėsi“, turėtų būti nubausta.
„Aš NESU PATENKINTAS JUMIS. Jūs nepadėjote JAV kovoti su FIKTYVIAIS DEMOKRATŲ IŠPUOLIAIS, kurių vienintelis tikslas buvo pakenkti mūsų šaliai“, – rašė D. Trumpas.
„Jei norite artimiausiu metu palikti tarnybą, nedvejokite to padaryti, be JOKIO atlyginimo ar išeitinės kompensacijos! Jus greitai pakeis tikri patriotai“, – teigė jis.
