JAV naikintuvai kilo atpažinti ir perimti Rusijos karinių lėktuvų

Ketvirtadienio rytą paskelbtame pranešime NORAD teigė, kad Aliaskos oro gynybos identifikavimo zonoje (ADIZ) aptiko ir sekė du Tu-95 ir du Su-35 orlaivius.
NORAD pakėlė keliolika orlaivių, kad tiksliai atpažintų ir perimtų Rusijos naikintuvus.
Rusijos lėktuvai liko tarptautinėje oro erdvėje ir neįskrido į JAV ar Kanados oro erdvę.
Tokia Rusijos veikla netoli Aliaskos vyksta reguliariai ir nelaikoma grėsme, pranešė NORAD.
Tai buvo devintas kartas šiais metais, kai ji paskelbė apie tokią Rusijos veiklą.
Incidentas įvyko po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis po pakartotinių JAV vadovo raginimų Kyjivui nusileisti, kad būtų baigtas karas.
Naujausi komentarai