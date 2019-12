JAV įstatymų leidėjai pritarė kosmoso pajėgų įkūrimui

2020 metų išlaidos Nacionalinės gynybos įgaliojimų akte yra didesnės nei pernai skirti 716 mlrd. dolerių (646,4 mlrd. eurų).

Pagal šį įstatymą taip pat bus sukurta šešta kariuomenės rūšis – kosmoso pajėgos, kurios buvo prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) prioritetas. Kitos penkios kariuomenės rūšys yra armija, oro pajėgos, karinis jūrų laivynas, Jūrų pėstininkų korpusas ir Pakrančių sargyba.

Įstatymo projektui pritarė demokratai ir respublikonai Atstovų Rūmų bei Senato ginkluotųjų pajėgų komitetuose, todėl tikėtina, kad jį priims ir visas Kongresas.

Po ištisus mėnesius trukusių derybų demokratai sutiko pritarti priemonei mainais į abiejų partijų sutarimą dėl apmokamų vaiko priežiūros atostogų federaliniams darbuotojams.

Pagal susitarimą 12 savaičių apmokamos atostogos priklausys 2,1 mln. civilinių federalinių darbuotojų, jei jie susilauks vaiko ar įsivaikins. Tai retas konsensuso pavyzdys itin susiskaldžiusioje JAV polinėje scenoje.

Tuo metu karinių išlaidų įstatyme, kurį Kongresas turi priimti kiekvienais metais, numatoma 635 mlrd. dolerių (573,3 mlrd. eurų) Pentagonui ir 23,1 mlrd. dolerių (20,9 mlrd. eurų) Energetikos departamentui už JAV branduolinio arsenalo priežiūrą ir kurą.

Operacijoms tokiose šalyse kaip Afganistanas, Sirija, Irakas ir Somalis skirta 71,5 mlrd. dolerių (64,5 mlrd. eurų), be to, 3,1 proc. – daugiausiai per dešimtmetį – bus padidinti kariškių atlyginimai.

Taip pat numatoma 5,3 mlrd. dolerių (4,8 mlrd. eurų) karinėms bazėms Floridoje ir Šiaurės Karolinoje, nukentėjusioms per praėjusių metų uraganus „Florence“ ir „Michael“, atstatyti.

Ši suma yra gerokai mažesnė nei 9,2 mlrd. dolerių (8,3 mlrd. eurų), kurių prašė Baltieji rūmai, norėję dalį šio nepaprastosios padėties finansavimo skirti sienos statybai Meksikos pasienyje. D. Trumpas yra sakęs, kad tokia siena yra būtina norint pažaboti nelegalią imigraciją.

Dėl D. Trumpo rinkimų pažado pastatyti tokią sieną labai nesutariama ir tikriausiai šiuo klausimu bus toliau kovojama svarstant kitus biudžetus.

Į minimą įstatymo projektą įstatymų leidėjai įtraukė Pentagono lėšų naudojimo sąlygų, įskaitant draudimus mažinti Pietų Korėjoje dislokuotų karių skaičių, parduoti modernių, radiolokatoriais nesusekamų karo lėktuvų F-35 Turkijai ir pirkti vagonų bei autobusų iš Kinijos.