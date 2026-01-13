 JAV į teroristų sąrašą įtraukė „Musulmonų brolijos“ skyrius Egipte, Libane ir Jordanijoje

JAV į teroristų sąrašą įtraukė „Musulmonų brolijos“ skyrius Egipte, Libane ir Jordanijoje

2026-01-13 18:24
BNS inf.

Jungtinės Valstijos antradienį islamistų politinės grupuotės „Musulmonų brolija“ skyrius Egipte, Libane ir Jordanijoje paskelbė teroristinėmis organizacijomis, įvykdydamas ilgalaikį arabų sąjungininkų ir JAV konservatorių reikalavimą.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Jų įtraukimas į teroristinių organizacijų sąrašą „atspindi pradinius, tęstinius veiksmus, skirtus sustabdyti Musulmonų brolijos skyrių smurtą ir destabilizaciją visur, kur ji pasireiškia“, pareiškime teigė valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas). 

