JAV administracija optimistiškai vertina derybas dėl taikos Ukrainoje

Tai pirmadienį Vašingtone per susitikimą su žurnalistais pranešė Donaldo Trumpo administracijos atstovė spaudai Karoline Leavitt.
„Manau, kad administracija jaučiasi labai optimistiškai“, – į klausimą, kiek derybininkai priartėjo prie susitarimo dėl taikos Ukrainoje, atsakė K. Leavitt.
Ji pabrėžė, kad Amerikos komanda, įskaitant prezidentą Donaldą Trumpą, viceprezidentą J. D. Vance'ą, specialųjį pasiuntinį S. Witkoffą, valstybės sekretorių Marco Rubio ir gynybos sekretorių Pete'ą Hegsethą, „labai nori, kad šis karas baigtųsi“.
Šiame kontekste ji paminėjo „gerus pokalbius“ su Ukrainos delegacija Floridoje ankstesnę dieną ir sakė, kad dabar S. Witkoffas keliauja į Rusiją, tęsdamas D. Trumpo administracijos diplomatiją kalbėtis su abiem šalimis.
Pasak jos, punktai išdėstyti popieriuje ir kruopščiai suderinti.
„Tegul derybininkai derasi, bet mes jaučiamės gana gerai ir tikimės, kad šis karas pagaliau baigsis“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai.
Sekmadienį Ukrainos ir Amerikos delegacijos susitiko JAV aptarti planą, kaip pasiekti taiką Ukrainoje. Jos saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas teigė, kad per derybas Floridoje padaryta didelė pažanga siekiant orios taikos bei priartinant Ukrainos pozicijas prie amerikiečių. JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pavadino susitikimą Floridoje produktyviu, tačiau pabrėžė, kad dar daug ką reikia nuveikti.