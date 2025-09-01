Japonijoje padaugėjus lokių išpuolių švelninami ginklų įstatymai

Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus ir klimato kaitos Japonijoje pastebima vis daugiau laukinių lokių gyvenamuosiuose rajonuose.
Nuo šių metų balandžio dėl lokių išpuolių Japonijoje žuvo keturi žmonės, įskaitant keliautoją Hokaido saloje rugpjūtį, o dar dešimtys žmonių buvo sužeisti.
Liepą viena moteris neteko sąmonės, kai ją užpuolė lokys prie neįgaliųjų įstaigos šiaurinio Kitaakitos miesto pakraštyje.
Tą patį mėnesį golfo žaidėjai dėl pastebėto lokio turnyro metu turėjo pasitraukti iš aikščių. Birželį vienas lokys buvo pastebėtas vaikštinėjantis regioninio oro uosto kilimo taku.
Japonija žinoma dėl griežtos ginklų kontrolės – medžioklinius šautuvus leidžiama naudoti tik gavus policijos leidimą.
Tačiau nuo pirmadienio miestų ir miestelių pareigūnai gali suteikti leidimą medžiotojams naudoti šautuvus ypatingais atvejais, užtikrinę gyventojų saugumą.
Per metus iki 2025 metų kovo lokiai užpuolė 85 žmones, iš kurių trys žuvo.
Per tą patį laikotarpį buvo nužudyti 5 136 lokiai, tai yra mažiau nei ankstesniais metais, kai jų buvo nužudyta daugiau nei 9 tūkstančiai.
Ekspertai teigia, kad dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo kaimuose ir klimato kaitos, turinčios įtakos lokių mitybos ir žiemos miego laikui, vis daugiau jų atkeliauja į miestus.
Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus Japonijoje daugėja apleistų ūkių, todėl ribos su laukinėmis teritorijomis taip pat nyksta.
Kitas veiksnys, kurį lėmė visuomenės senėjimas, yra medžiotojų skaičiaus mažėjimas.
Pastaraisiais metais lokiai pastebėti net Tokijo regione.
Pranešama, kad praėjusį mėnesį buvo užpultas vyras, žvejojęs upėje, esančioje kalnuotoje miesto teritorijos dalyje.
Anot visuomeninio transliuotojo NHK, šiais metais Japonijoje mažiausiai 39 kartus pastebėti lokiai pradinėse, vidurinėse ar aukštosiose mokyklose arba šalia jų.
