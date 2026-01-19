Japonijos premjerė šaukia pirmalaikius

Pirmoji moteris šalies vadovo poste tikisi, kad aukšti jos reitingai padės nepopuliariai valdančiajai Liberalų demokratų partijai (LDP) pasiekti pergalę.
„Ar Sanae Takaichi tinka būti ministre pirmininke? Norėjau paprašyti suverenių piliečių nuspręsti“, – pareiškė ji.
„Po žemųjų rūmų paleidimo sausio 23-iąją bus nustatytas grafikas: rinkimų kampanija prasidės sausio 27 dieną, o balsavimas ir balsų skaičiavimas vyks vasario 8 dieną“, – sakė ji per spaudos konferenciją.
LDP Japoniją beveik be pertraukų valdo dešimtmečius, nors lyderiai keitėsi dažnai.
S. Takaichi, kuri premjere buvo paskirta spalio mėnesį, ministrų kabineto reitingai yra aukšti, nepaisant blėstančio jos partijos populiarumo.
Valdantysis blokas, kuriam priklauso ir koalicijos partnerė Japonijos inovacijų partija (JIP), įtakinguose žemuosiuose parlamento rūmuose turi tik nedidelę persvarą.
Tai gali trukdyti įgyvendinti jos politinę darbotvarkę, įskaitant „proaktyvias“ fiskalines išlaidas ir gynybos biudžeto didinimą.
„Jei LDP pati gautų daugumą žemuosiuose rūmuose, tai padėtų jai vykdyti politiką“ be nuolaidų kitoms partijoms, sakė Tokijo universiteto profesorius emeritas Sadafumi Kawato.
S. Takaichi kabinetas patvirtino rekordinį 122,3 trilijono jenų (661 mlrd. eurų) biudžetą fiskaliniams metams, prasidėsiantiems 2026 metų balandį. Premjerė pažadėjo kuo greičiau gauti parlamento pritarimą, kad būtų galima spręsti infliacijos problemą ir stiprinti ketvirtą pagal dydį pasaulio ekonomiką.
Tačiau opozicinės partijos teigia, kad S. Takaichi planas paleisti žemuosius rūmus kelia riziką, jog biudžeto priėmimas vėluos, o pagrindinės opozicinės Japonijos konstitucinės demokratų partijos (CDP) politikas Junas Azumi pareiškė, kad taip bus „paaukotas žmonių pragyvenimas“.
64 metų dviračių aikštelės valdytojas Masaaki Tokuno naujienų agentūrai AFP sakė, kad „pirmiausia turėtų būti vykdoma politika infliacijai pažaboti, o tik po to rengiami rinkimai“.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad LDP svarsto galimybę kampanijos metu siūlyti mažinti mokesčius maistui, siekiant sušvelninti didėjančių išlaidų maisto parduotuvėse naštą.
Ginčas su Kinija
Analitikai teigia, kad pirmalaikiai rinkimai taip pat gali padėti S. Takaichi išeiti iš aklavietės dėl ginčo su Kinija, padidindami jos įtaką ir parodydami, kad ji turi stiprų palaikymą šalyje.
Tokijo ir Pekino santykiai pablogėjo po to, kai lapkritį S. Takaichi užsiminė, kad Japonija galėtų kariniu būdu įsikišti, jei Pekinas kada nors užpultų Taivaną – savivaldžią salą, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
Tačiau Nacionalinio politikos studijų instituto dekanas Mikitaka Masuyama perspėjo, kad jei S. Takaichi laimės, Kinija gali dar labiau ją spausti.
Pekinas gali norėti pasiųsti rinkėjams žinutę, kad „parama karingam lyderiui gali sukelti skausmą“, taikydamas daugiau prekybos kontrolės priemonių ar kitų būdų.
Kinija neseniai paskelbė apie platų „dvejopos paskirties“ prekių, kurios gali būti naudojamos kariniams tikslams, eksporto į Japoniją draudimą ir, kaip pranešama, riboja retųjų Žemės elementų, būtinų viskam – nuo elektromobilių iki raketų, eksportą.
Per laikraščio „Asahi“ atliktą apklausą 60 proc. respondentų teigė nerimaujantys dėl blogėjančių Japonijos ir Kinijos santykių poveikio ekonomikai.
Valdant S. Takaichi pirmtakui Shigeru Ishibai, LDP ir jos buvusi ilgalaikė koalicijos partnerė „Komeito“ prarado daugumą abejuose parlamento rūmuose per pastaruosius dvejus nacionalinius rinkimus, kurių antrieji yra liepos mėnesį vykę aukštųjų rūmų rinkimai.
Po liepos rinkimų Sh. Ishiba atsistatydino. Tuo metu mažesnės partijos sulaukė didesnio palaikymo – tarp jų yra ir populistinė „Sanseito“, kuri imigraciją vadino „tylia invazija“, nors užsienyje gimę šalies gyventojai sudaro tik tris procentus visų gyventojų.
„Komeito“ ir pirmaujanti CDP susitarė suvienyti jėgas kovoje prieš S. Takaichi, tikėdamosi, kad jų aljansas pritrauks svyruojančius rinkėjus.
