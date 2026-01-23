 Japonijos eksportą pakirto JAV muitai

Pasikeitusi JAV prekybos politika lėmė Japonijos eksporto į svarbią prekybos partnerę sumažėjimą 2025-aisiais, palyginti su 2024 metais, 4,1 proc., rodo oficialūs Tokijo paskelbti duomenys.

Japonijos eksportą pakirto JAV muitai / Scanpix nuotr.

Japonijos prekybos su JAV perviršis pernai sumenko 12,6 proc. iki 7,5 trln. jenų (47 mlrd. JAV dolerių).

Anot Japonijos finansų ministerijos pranešimo, pagrindiniai veiksniai, lėmę prekybos su JAV perviršio kritimą, buvo automobilių ir jų dalių eksporto sumažėjimas, taip pat suskystintų naftos dujų, grūdų ir elektros gamybos priemonių importo augimas.

Pernai liepos mėnesį Tokijas ir Vašingtonas paskelbė prekybos susitarimą, kuriuo JAV muitai japoniškoms prekėms buvo sumažinti nuo pradinių 25 proc. iki 15 procentų.

Svarbiausia, kad šis apkarpymas apėmė automobilių sektorių – pramonės šaką, kuri užpernai formavo 30 proc. viso Japonijos eksporto į Jungtines Valstijas.

Tačiau Tokijo pareigūnai ir verslo lyderiai tvirtina, kad 15 proc. muito tarifas pernelyg didelis, palyginti su laikotarpiu iki antrosios Donaldo Trumpo administracijos.

2025-aisiais Japonija penktus metus paeiliui fiksavo bendra užsienio prekybos deficitą – pernai jis siekė 2,65 mlrd. jenų.

