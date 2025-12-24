Izraelis žada didžiules investicijas ginklų pramonei

Didžioji dalis Izraelio kariuomenės naudojamos karinės įrangos atkeliauja iš Jungtinių Valstijų, tai susiję su ilgalaikiu gynybos bendradarbiavimo susitarimu tarp sąjungininkų.
Šalies kariniai ištekliai įtempti po dvejų metų karo įvairiuose frontuose, kai kurioms šalims nutraukus ginklų pardavimą Izraeliui, protestuojant dėl mirčių skaičiaus Gazos Ruože arba įvedus apribojimus įvairiuose karo etapuose.
„Aš patvirtinau iš viso 350 mlrd. šekelių investiciją per ateinantį dešimtmetį, skirtą Izraelio valstybės nepriklausomai ginklų pramonei sukurti“, – per karinę ceremoniją šalies pietuose esančioje oro bazėje sakė B. Netanyahu.
„Norime sumažinti savo priklausomybę nuo bet kurios šalies, net ir nuo draugų. Geriausi mūsų gynybos pramonės protai sunkiai dirba kurdami ginklų sistemas, kurios garantuos Izraelio pranašumą ateities mūšio lauke“, – pridūrė premjeras.
Pasak JAV Kongreso, Vašingtonas 2025 metais Izraeliui skyrė 3,3 mlrd. dolerių kariniam finansavimui ir 500 mln. dolerių bendradarbiavimui raketinės gynybos srityje.
Tačiau Izraelio lyderiai pareiškė ketinantys atsitraukti nuo užsienio tiekėjų.
Rugsėjį pasakytoje prieštaringai vertinamoje kalboje B. Netanyahu teigė, kad Izraelis tampa vis labiau izoliuotas ir turi priimti „super-Spartos“ požiūrį.
Po neigiamos reakcijos į šią pastabą Izraelio lyderis vėliau pareiškė, kad kalbėjo apie gynybos pramonę ir kad šalis turi tapti labiau savarankiška, jog išvengtų galimų tiekimo kliūčių.
Trečiadienio kalboje B. Netanyahu teigė, kad šalies ginklų pramonės plėtra sustiprintų jos saugumą.
„Įtvirtinome savo, kaip regioninės, o tam tikrose srityse ir pasaulinės, galios statusą. Tai priartina prie mūsų daugelį kitų šalių. Taika sudaroma su stipriaisiais, o ne su silpnaisiais“, – sakė jis.
Vyriausybės duomenimis, 2026 metais Izraelis gynybai skirs apie 16 proc. savo viešojo biudžeto – apie 35 mlrd. dolerių (29,7 mlrd. eurų) iš bendro 208 mlrd. dolerių (176,6 mlrd. eurų) biudžeto.
Prieš karą Gazos Ruože, kurį sukėlė 2023 metų spalį „Hamas“ surengtas išpuolis prieš Izraelį, šalies gynybos biudžetas siekė apie 20,4 mlrd. dolerių (17,3 mlrd. eurų).
Naujausi komentarai