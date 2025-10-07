Izraelio ambasadorius: Ukrainoje nėra jokio nacizmo, žydų bendruomenė klesti

Tokią nuomonę duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ išsakė Izraelio ambasadorius Ukrainoje Michaelis Brodskis.
„Nuolat kartoju: nėra jokio nacistinio režimo, kaip teigia Rusija, ir nėra jokio nacizmo ar net nacionalizmo oficialiu lygmeniu“, – sakė jis.
Diplomatas pažymėjo, kad antisemitizmo požiūriu Ukraina nesiskiria nuo kitų Europos šalių ar regionų, todėl tokie kaltinimai, jo nuomone, yra neteisingi.
„Visą laiką tai kartoju. Pats faktas, kad prezidentas yra žydas ir visiškai atvirai ir tiesiai apie tai kalba, faktas, kad žydų bendruomenė čia yra įtakinga, gyvybinga ir išsivysčiusi – visa tai rodo tikrąją padėtį. Žydų gyvenimas čia labai išvystytas, ir man, kaip žydui, Ukrainoje gyventi patinka“, – pridūrė M. Brodskis.
Ambasadorius taip pat paminėjo Roš Hašanos šventę, o baigdamas pokalbį padarė išvadą, kad žydų bendruomenė Ukrainoje klesti net vykstant karui.
2023 m. M. Brodskis pareiškė, kad, nepaisant istorinių nesutarimų, Izraelis remia Ukrainą. Anuomet jis turėjo omenyje XX a. ukrainiečių nacionalistų lyderių Stepano Banderos, Romano Šuchevičiaus ir Andrijaus Melnyko veiklą.
Po to Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova apkaltino Izraelio diplomatą „remiant nacius“. Propagandistė taip pat paskleidė daugiau dezinformacijos apie Ukrainą.
Kova su antisemitizmu ir jo apraiškomis – Ukrainos valstybės politikos dalis. Be kita ko, šalyje buvo priimtas ir nuo 2021 m. rugsėjo įsigaliojo įstatymas „Dėl antisemitizmo prevencijos ir kovos su juo Ukrainoje“.
