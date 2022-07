Istorikas: Rusijoje ruošiamasi kovai dėl valdžios – pažiūrėkite, kaip elgiasi D. Medvedevas

T. Snyderis socialiniame tinkle „Twitter“ įvardijo, kad vienas iš požymių, jog V. Putinas praranda kontrolę, yra tai, kad kai kurie buvę Rusijos pareigūnai – tokie kaip Dmitrijus Medvedevas, prabilo apie pasekmes, kurios laukia Ukrainos ir Vakarų.

D. Medvedevas, ištikimas V. Putino sąjungininkas, neseniai perspėjo, kad Vakarų atsakas į Rusijos karą Ukrainoje gali baigtis tuo, kad Rytų Europos šalis praras valstybės suvereniteto likučius ir išnyks iš pasaulio žemėlapio.

„Paprastai tokiuose pareiškimuose daugiausia dėmesio skiriama jų turiniui. Kyla pagunda įsitraukti į Rusijos baimės propagandą. Tačiau tikroji tiesa yra ta, kad žmonės, išskyrus V. Putiną, dabar jaučiasi įgalioti skelbti tokius pareiškimus. Prieš karą jų buvo mažiau“, – pastebėjo T. Snyderis.

Jis pareiškė, kad Rusijos prezidento valdžia silpsta ir vyksta pasirengimas kovai dėl valdžios po V. Putino žlugimo.

„Nesu įsitikinęs, kad D. Medvedevas, kuris ilgus metus buvo laikomas liberalia V. Putino alternatyva, tiki antisemitine, antilenkiška ir antivakarietiška neapykantos kalba, kurią skelbia „Telegram“. Jis kuria profilį, kuris gali būti naudingas vėliau“, – pridūrė Jeilio profesorius.

Be to, pasak jo, V. Putinas laikomas silpnu dar ir dėl to, kad jo armija nepasiekia savo tikslų Ukrainoje. Kai kurie kritikai ir pareigūnai anksčiau išsakė panašias pastabas. T. Snyderis teigė, kad Rusijos prezidentui pavyko mus visus kurį laiką išlaikyti rūke. Tačiau dabar jis pats atrodo pasiklydęs karo migloje.