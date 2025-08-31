Ištekėjo Lichtenšteino princesė

Šveicarijos bulvarinis laikraštis „Blick“ valdančiojo princo Hanso Adamo II 28-erių metų amžiaus anūkę pavadino „turtingiausia Europos princese“.
Ji su 34-erių investicijų valdytoju iš Venesuelos L. Maduro Vollmeriu susituokė Šv. Florino katedroje. Po ceremonijos iškilmės tęsėsi kunigaikščių šeimos pilyje.
Lichtenšteino rūmai laikomi labai turtingais – jiems priklauso nekilnojamojo turto, bankininkystės ir miškininkystės įmonių.
Alpių širdyje įsikūrusią iš kartos į kartą paveldimą kunigaikštystę sudaro vos 160 kvadratinių kilometrų, joje gyvena 40 tūkst. gyventojų.
