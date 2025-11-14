Ispanijos parlamentas: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį lankysis Madride

Vizito metu V. Zelenskis susitiks su abejų parlamento rūmų deputatais, rašoma žemųjų parlamento rūmų pranešime.
Šaltiniai iš Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sanchezo (Pedro Sančeso) biuro dar prieš savaitę pranešė, kad V. Zelenskis artimiausiu metu lankysis Ispanijoje.
„Galime patvirtinti, kad vizitas įvyks netrukus, tačiau dėl saugumo priežasčių negalime atskleisti datos“, – naujienų agentūrai AFP tuomet sakė vienas šaltinis.
Tai bus antroji V. Zelenskio kelionė į Ispaniją po 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą po to, kai surengė vizitą 2024-ųjų gegužę.
Vizito metu V. Zelenskis turėtų susitikti su P. Sanchezu ir aplankyti Nacionalinį karalienės Sofios (Sofijos) muziejų Madride, kuriame saugomas Pablo Picasso (Pablo Pikaso) antikarinis šedevras „Gernika“ (Guernica), skelbė Ispanijos radijo stotis „Cadena SER“.
2022 metais V. Zelenskis, kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, palygino Rusijos invaziją prieš jo šalį su 1937-aisiais nacių įvykdytu Šiaurės Ispanijos Gernikos miesto bombardavimu.
Tęsiantis Rusijos kariniams veiksmams, Ukraina atkakliai prašo sąjungininkų suteikti daugiau ginklų, ypač oro gynybos sistemų.
Naujausi komentarai