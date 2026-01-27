Ispanija Viduržemio jūroje seka tanklaivį, tariamai priklausantį Rusijos šešėliniam laivynui

Šiam tanklaiviui taikomos tarptautinės sankcijos.
Ispanijos transporto ministerijos šaltiniai pranešė, kad su Mozambiko vėliava plaukiojantis laivas „Chariot Tide“ sausio 22 dieną neteko galios plaukdamas į Tanžero ir Viduržemio jūros uostą Gibraltaro sąsiauryje – siaurame vandens telkinyje, skiriančiame Ispaniją ir Maroką.
Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinės Karalystės (JK) sankcionuotas laivas vėliau nuleido inkarą „netoli Maroko pakrantės“, o neseniai kilusi audra „laivą nubloškė į rytus per Alborano jūrą“ vakarinėje Viduržemio jūros dalyje.
Šaltiniai nenurodė laivo krovinio pobūdžio ar kiekio, tačiau teigė, kad „nėra pavojaus priartėti prie kranto“.
Iš pradžių įplaukęs į Maroko atsakomybės zoną, galią praradęs tanklaivis atsidūrė tarptautiniuose vandenyse, priklausančiuose Ispanijos paieškos ir gelbėjimo zonai.
Ministerijos šaltiniai teigė, kad laivas dabar plaukia link savo deklaruotos paskirties vietos Tanžero Viduržemio jūroje po variklio remonto, lydimas Ispanijos jūrų gelbėjimo tarnybos laivo.
„Ispanija nuolat stebėjo situaciją“ per savo jūrų gelbėjimo tarnybą „ir toliau tai darys, kol laivas įplauks į paskirties uostą“, pridūrė jie.
Remiantis sekimo platformos „Global Fishing Watch“ duomenimis, „Chariot Tide“ gruodžio pabaigoje, prieš plaukdamas Viduržemio jūros link, buvo prisišvartavęs Rusijos naftos terminale Vistine.
Vakarų valstybės taikosi į laivus, kurie, kaip manoma, leidžia Rusijai toliau gauti pelno iš sankcionuotos energetikos pramonės, kuri yra pagrindinis Maskvos beveik ketverius metus trunkančios invazijos į Ukrainą finansavimo šaltinis.
Praėjusią savaitę Prancūzijos karinis jūrų laivynas Viduržemio jūroje sulaikė tanklaivį, įtariamą priklausant Rusijos šešėliniam laivynui. Laivas, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos, plaukiojo su klaidinga vėliava.
