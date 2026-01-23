Stiprinami ryšiai su Valensijos uostu

Yra ko pasimokyti
Valensijos uostas išsiskiria plačiai išvystytu laivybos maršrutų tinklu, pažangiais infrastruktūros sprendimais ir didele krova, per metus siekiančia apie 80 mln. tonų.
Šiame uoste išplėtota konteinerių krova – per metus perkraunama daugiau nei 5 mln. TEU (standartizuotų konteinerių).
Valensijos uostas taip pat žinomas ir kaip vienas iš žaliąsias iniciatyvas įgyvendinančių uostų.
„Klaipėdos uostas yra strateginės svarbos objektas, todėl su juo susiję sprendimai yra reikšmingi visai Lietuvai. Jie yra priimami vertinant globalios rinkos pulsą, didžiųjų rinkos žaidėjų patirtis, įsiklausant į jų argumentus. Šį vizitą vertinu kaip galimybę stiprinti kompetencijas specifiniais susisiekimo sričių klausimais“, – teigė susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
Partnerystė atveria galimybes
Šiuolaikinėje rinkoje sėkmę lemia ne tik ištobulinta infrastruktūra, bet ir ryšiai su stipriais bei patikimais partneriais.
O Valensijos uostas esą yra vienas tokių.
„Ši partnerystė atveria galimybes Klaipėdos uostui iš arti susipažinti su Europoje lyderiaujančiuose uostuose priimamais ir vertę kuriančiais sprendimais. Į konteinerių krovos apimtimi išsiskiriantį Valensijos uostą žvelgiame ir kaip į partnerį stiprinant Klaipėdos uosto matomumą tarptautinėse krovinių gabenimo rinkose“, – kalbėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Klaipėdos uostas šiuo metu stovi ant didžiausio istorijoje plėtros projekto slenksčio – planuojama pietinės uosto dalies plėtra išvystant 100 hektarų teritoriją.
Valensijos uosto patirtis, sukaupta jau kiek anksčiau pradėjus įgyvendinti panašų projektą, – vertingas informacijos šaltinis siekiant kuo sklandžiau įgyvendinti didelės apimties projektą, taip pat diegiant inovatyvius sprendimus, mažinančius veiklos pėdsaką aplinkoje.
Žvalgomasi naujų perspektyvų
Pagal užimamą rinkos dalį tarp Baltijos valstybių dominuojantis Klaipėdos uostas nuolat ieško galimybių Lietuvą jūros keliu jungti su kuo daugiau pasaulio valstybių.
Partnerystė su Valensijos uostu galėtų atverti galimybes stiprinti jungtis su Viduržemio jūros regionu, įsilieti į ten besiraizgančius laivybos koridorius, vedančius į nutolusius uostus.
Šiuo metu Klaipėdos uosto krovos statistikoje Ispanijos kryptis sudaro beveik 2 proc. visų krovinių – 2025 m. perkrauta beveik 723 tūkst. tonų krovinių.
Didžiąją dalį šio srauto sudaro grūdai ir žemės ūkio produktai, kroviniai konteineriuose, suskystintosios gamtinės dujos.
