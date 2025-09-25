Į Siriją grįžo milijonas pabėgėlių

Nuo gruodžio į savo gimtuosius regionus grįžo dar 1,8 mln. vidinių pabėgėlių, trečiadienį pranešė JT pabėgėlių agentūra (JTPVK).
JTVPK įspėjo, kad grįžtančiųjų laukia sugriauti namai, sugadinta infrastruktūra, ribotos galimybės įsidarbinti ir nestabili saugumo padėtis. JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi paragino tarptautinę bendruomenę, privatųjį sektorių ir užsienyje gyvenančius sirus padaryti daugiau, kad padėtų atstatyti šalį.
„Tai reta galimybė įveikti vieną iš didžiausių pasaulyje vidinių pabėgėlių krizių“, – F. Grandi.
JTVPK duomenimis, Sirijoje tebėra daugiau nei 7 mln. vidinių pabėgėlių, be to, užsienyje tebegyvena daugiau nei 4,5 mln. pabėgėlių iš šalies. Apklausų duomenys rodo, kad didžioji dauguma prieglobstį arabų šalyse radusių Sirijos pabėgėlių tikisi grįžti namo.
Apie 23 mln. gyventojų turinčiai Sirijai šiuo metu vadovauja laikinoji vyriausybė su laikinuoju prezidentu Ahmedu al-Sharaa priešakyje.
A. Al-Sharaa vadovavo islamistų grupuotei „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS), kurios vedamas sukilėlių aljansas po kelerius metus trukusio pilietinio karo praėjusių metų gruodį ir nuvertė B. al-Assadą.
