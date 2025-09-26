„Netanyahu kalbos boikotavimas yra viena iš Izraelio izoliacijos ir niokojančio karo pasekmių apraiškų“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Hamas“ atstovas Taheras al-Nunu (Taheras Nunu).
„Hamas“: masinis Benjamino Netanyahu kalbos JT boikotavimas rodo Izraelio izoliaciją
2025-09-26 18:29
Palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ pareiškė, kad masinis Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyaho (Benjamino Netanjahu) kalbos Jungtinėse Tautose (JT) boikotavimas parodė Izraelio izoliaciją dėl karo Gazos Ruože.
Benjaminas Netanyahu / AP nuotr.
