2025-10-13 20:48
BNS inf.

Islamistų grupuotė „Hamas“ beveik 2 tūkst. kalinių paleidimą iš Izraelio kalėjimų pavadino „nacionalinės svarbos įvykiu“ palestiniečių kovoje.

„Hamas“: kalinių išlaisvinimas yra nacionalinės svarbos įvykis palestiniečių kovoje / AFP nuotr.

„Hamas“ sveikina išlaisvintus kalinius, jų tvirtas šeimas ir mūsų išdidžios palestiniečių tautos mases su jų išlaisvinimu iš okupantų kalėjimų – pasiekimu, kuris žymi ryškų nacionalinės svarbos įvykį mūsų tebesitęsiančioje kovoje už laisvę ir išlaisvinimą“, – sakoma palestiniečių kovotojų grupės pareiškime.

Pirmadienį Izraelis paleido 1 968 kalinius, daugiausia palestiniečius, pagal paliaubų Gazos Ruože susitarimą, kuriam tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).

