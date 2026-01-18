Grenlandijos ministrė: nuostabu tai matyti

„Nuostabu matyti pirmąsias šalių, į kurias buvo nusitaikyta, reakcijas, – sakė ministrė įraše platformoje „LinkedIn“. – Esu dėkinga ir tikiuosi, kad nugalės diplomatija bei buvimas sąjungininkais.“
Anksčiau šeštadienį D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į Grenlandiją – autonominę Danijos teritoriją.
Nuo vasario 1 dienos Danijai, Norvegijai, Švedijai, Prancūzijai, Vokietijai, Jungtinei Karalystei, Nyderlandams ir Suomijai bus taikomas 10 proc. muito tarifas visoms į Jungtines Valstijas siunčiamoms prekėms, parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„2026 metų birželio 1-ąją šis muito tarifas bus padidintas iki 25 procentų. Šis muitas bus taikomas ir mokėtinas tol, kol bus pasiektas Susitarimas dėl Visiško ir Visapusiško Grenlandijos įsigijimo“, – parašė jis.
Keli Europos lyderiai šiuos grasinimus pavadino nepriimtinais.
„Muitų taikymas sąjungininkams už tai, kad jie siekia kolektyvinio NATO sąjungininkų saugumo, yra visiškai neteisingas. Žinoma, mes tai tiesiogiai aptarsime su JAV administracija“, – sakė JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris).
„Grasinimai muitais yra nepriimtini ir neturi vietos šiame kontekste“, – socialiniame tinkle „X“ prancūzų ir anglų kalbomis parašė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas).
Tūkstančiai grenlandų šeštadienį sostinėje Nūke dalyvavo demonstracijoje, reikšdami nepritarimą D. Trumpui ir skanduodami "Grenlandija neparduodama".
Tūkstantinis protestas prieš JAV prezidento planus perimti Grenlandiją vyko ir Danijos sostinėje Kopenhagoje.
Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa (Antoniju Košta) šeštadienį taip pat įspėjo, kad „muitai pakenktų transatlantiniams santykiams ir sukeltų pavojingo nuolatinio padėties blogėjimo riziką“.
Pareiškimas buvo paskelbtas praėjus kelioms dienoms po to, kai Danijos ir Grenlandijos pareigūnai Vašingtone surengė derybas dėl D. Trumpo siekio įsigyti salą, tačiau susitarimo nepasiekė.
Grasinimai muitais yra naujausia respublikono D. Trumpo spaudimo taktika, jam stiprinant pastangas perimti autonominės Arkties salos kontrolę. Jis net yra grasinęs prireikus pasinaudoti karinėmis priemonėmis šiam tikslui pasiekti.
JAV prezidentas siekia kontroliuoti šią Arkties teritoriją, kuri, pasak jo, yra būtina JAV nacionaliniam saugumui.
D. Trumpo planai dėl Grenlandijos išgąsdino Daniją ir sukėlė nerimą NATO – aljanso, kuris nuo Antrojo pasaulinio karo laikų buvo Vakarų saugumo pagrindas – Europos nariams.
Europos valstybės ketvirtadienį pradėjo dislokuoti karius saloje, vykdydamos, pasak Vokietijos, misiją Rusijos ir Kinijos grėsmėms atremti.
