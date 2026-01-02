„Garsiausias“ Ukrainos kariškis paskirtas Zelenskio administracijos vadovu

Lapkritį dėl korupcijos skandalo atleistas ankstesnis prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas.
„Susitikau su Kyryla Budanovu ir pasiūliau jam Ukrainos prezidento administracijos vadovo pareigas“, – socialiniame tinkle parašė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį karinės žvalgybos vadovą Kyrylą Budanovą paskyrė naujuoju savo administracijos vadovu.
