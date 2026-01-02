 „Garsiausias“ Ukrainos kariškis paskirtas Zelenskio administracijos vadovu

2026-01-02 14:28
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį karinės žvalgybos vadovą Kyrylą Budanovą paskyrė naujuoju savo administracijos vadovu.

„Garsiausias“ Ukrainos kariškis paskirtas Zelenskio administracijos vadovu / Scanpix nuotr.

Lapkritį dėl korupcijos skandalo atleistas ankstesnis prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas.

„Susitikau su Kyryla Budanovu ir pasiūliau jam Ukrainos prezidento administracijos vadovo pareigas“, – socialiniame tinkle parašė V. Zelenskis.

