„Flydubai“ užsakė net 150 „Airbus“ orlaivių

Abi šalys pasirašė memorandumą dėl lėktuvų, kurie, pagal „Flydubai“ pareiškimą, bus pristatomi nuo 2031-ųjų.
Dubajuje įsikūrusios valstybinės aviakompanijos lėktuvų parką dabar sudaro 95 „Boeing 737“ orlaiviai.
Taip pat Dubajaus aviacijos parodoje Abu Dabyje įsikūrusi aviakompanija „Etihad“ paskelbė 16 „Airbus“ lėktuvų užsakymą: šešių „A330-900“, septynių „A350-1000“ ir trijų „A350F“.
„Flydubai“ antradienį taip pat pasirašė susitarimą su JAV kosminių technologijų kompanija „SpaceX“ dėl „Starlink“ įdiegimo visame jos lėktuvų parke – dieną po to, kai didžiausia Artimųjų Rytų aviakompanija „Emirates“ paskelbė, jog pradės diegti Elono Musko palydovinio ryšio tinklą.
