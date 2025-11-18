 „Flydubai“ užsakė net 150 „Airbus“ orlaivių

„Flydubai“ užsakė net 150 „Airbus“ orlaivių

2025-11-18 12:18
BNS inf.

Jungtinių Arabų Emyratų pigių skrydžių bendrovė „Flydubai“ antradienį pranešė  apie 24 mlrd. JAV dolerių vertės 150 „Airbus A321neo“ lėktuvų užsakymą, kuriuo daugiau nei padvigubins savo orlaivių parką.

„Flydubai“ užsakė net 150 „Airbus“ orlaivių / Scanpix nuotr.

Abi šalys pasirašė memorandumą dėl lėktuvų, kurie, pagal „Flydubai“ pareiškimą, bus pristatomi nuo 2031-ųjų.

Dubajuje įsikūrusios valstybinės aviakompanijos lėktuvų parką dabar sudaro 95 „Boeing 737“ orlaiviai.

Taip pat Dubajaus aviacijos parodoje Abu Dabyje įsikūrusi aviakompanija „Etihad“ paskelbė 16 „Airbus“ lėktuvų užsakymą: šešių „A330-900“, septynių „A350-1000“ ir trijų „A350F“.

„Flydubai“ antradienį taip pat pasirašė susitarimą su JAV kosminių technologijų kompanija „SpaceX“ dėl „Starlink“ įdiegimo visame jos lėktuvų parke – dieną po to, kai didžiausia Artimųjų Rytų aviakompanija  „Emirates“ paskelbė, jog pradės diegti Elono Musko palydovinio ryšio tinklą.

