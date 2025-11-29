Oro linijos atšaukė ar atidėjo skrydžius po „Airbus“ įspėjimo dėl lėktuvų „A320“ atnaujinimo

Penktadienį „Airbus“ visame pasaulyje savo klientams nurodė nedelsiant imtis atsargumo priemonių po to, kai buvo įvertintas oro bendrovės „JetBlue“ orlaivyje rastas techninis gedimas.
„Intensyvi saulės spinduliuotė gali sugadinti skrydžio valdiklių veikimui svarbius duomenis“, – sakoma „Airbus“ išplatintame pranešime.
Pranešime priduriama, kad tai galėjo paveikti daugelį šiuo metu eksploatuojamų „A320“ lėktuvų.
Šaltinis, susipažinęs su situacija, nurodė, kad programinės įrangos atnaujinimas daugumoje lėktuvų užtruks kelias valandas, tačiau dėl jų didelio kiekio procesas gali tęstis savaitėmis.
Oro bendrovė „Air France“ naujienų agentūrai AFP nurodė, kad kol kas nežino, kiek skrydžių paveiks ši situacija, pridurdama, jog skaičius vis dar tikslinamas.
„Klientai, kuriems atšaukiami skrydžiai, informuojami individualiai SMS žinutėmis ir el. paštu“, – penktadienį sakė bendrovės atstovas spaudai.
Kolumbijos oro linijų bendrovė „Avianca“ pranešė, kad atnaujinimų reikia maždaug 70 proc. jos turimų orlaivių.
Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) nurodė, kad „Airbus“ ją informavo apie situaciją.
„Dėl šių priemonių gali trumpam sutrikti skrydžių tvarkaraščiai, todėl keleiviai gali patirti nepatogumų“, – teigė EASA.
EASA teigimu, svarbiausias aspektas yra keleivių ir įgulos saugumas.
